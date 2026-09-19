Kicillof reúne en Avellaneda a dirigentes de todo el país

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará hoy desde las 15 el Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), un encuentro que buscará avanzar en la organización nacional del espacio y debatir una propuesta política con vistas a ampliar su presencia fuera de la provincia de Buenos Aires.

La convocatoria se realizará desde las 11 en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Villa Domínico, en Avellaneda, y contará con mesas de debate y un discurso de cierre a cargo del mandatario bonaerense.

Bajo la consigna “A organizar la esperanza”, el encuentro tendrá carácter federal y se presenta como un nuevo paso en la construcción política del MDF, el espacio referenciado en Kicillof que busca proyectarse a nivel nacional.

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La convocatoria al plenario se conoció después de que el mandatario encabezara el cierre del Encuentro Federal por el Derecho al Futuro, organizado por el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF) en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Allí, universidades, observatorios, especialistas y referentes de distintos puntos del país participaron de mesas de trabajo sobre cuatro ejes: Argentina Soberana en el Mundo; Argentina Productiva con Trabajo de Calidad; Argentina Justa y Humana; y Argentina Democrática y Transparente.

En ese marco, Kicillof planteó la necesidad de elaborar una alternativa nacional frente al gobierno de Javier Milei y sostuvo que el país atraviesa una reconfiguración internacional y una acelerada transformación tecnológica que requieren planificación.

“La Argentina tiene riesgos, pero también oportunidades enormes: contamos con recursos naturales valiosísimos, capacidades científicas, universidades y un entramado industrial que tenemos que aprovechar con una estrategia nacional de desarrollo”, afirmó.

El gobernador cuestionó además el alineamiento internacional de la administración libertaria. “No podemos subordinar los intereses nacionales a estrategias de otros países. Que nuestras decisiones de política exterior estén dictadas por Estados Unidos e Israel es ridículo, nocivo y grave”, expresó.

Agencias