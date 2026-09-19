Trabajadores de FATE apelarán el fallo de desalojo

El Sindicato Único de los Trabajadores del Neumático (SUTNA) se trazó dos objetivos en el corto plazo. Luego del fallo judicial que ordena el desalojo de sus trabajadores en la planta de FATE, apelará la medida. Y, además, anticipó que continuará con sus bases en las inmediaciones de la fábrica.

Así se lo manifestó una fuente sindical a PERFIL ante la consulta sobre los próximos pasos del gremio. La estrategia fue definida de manera inmediata una vez que se conoció la determinación del fallo de la sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro. Ese texto, que apareció el jueves por la noche, ordenó el desalojo inmediato de los empleados que permanecieron en las instalaciones de la compañía en reclamo de la continuidad laboral desde el fin de la actividad de la firma, el 18 de febrero pasado.

En torno al fallo, en la conferencia de prensa que se llevó a cabo el viernes por la mañana en las inmediaciones de la firma, el jefe del gremio Alejandro Crespo cuestionó la intervención de la Justicia penal en un conflicto laboral. A su vez, avisó que el colectivo sindical presentará la apelación ante lo que definió como una “una situación ilícita de la patronal”.

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El referente gremial aseveró que “la Justicia penal no puede resolver una situación laboral y luego termina habilitando un desalojo”, con énfasis en la presentación para evitar que la medida quede firme. “Obviamente el sindicato va a apelar, va a presentar los recursos para Casación, para que no quede firme este tipo de disparate”, declaró.

El dirigente aprovechó el evento para reclamarle la intervención al gobierno de la provincia de Buenos Aires. “Le decimos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pronúnciese y actúe, gobernador”, expresó durante la conferencia.

“Nosotros entendemos que este país tiene que tener un camino diferente al que está teniendo. Que se pronuncien aquellos que dicen que están con los trabajadores, y que se pronuncien en los hechos”, dijo a los gritos, y agregó: “¿Podemos dejar que haya un hecho de violencia sobre trabajadores que son las víctimas de un lock out y decir ‘qué lástima, che, la verdad que es una injusticia’? No. Acá hay que actuar, decir quién está del lado de los trabajadores y quién no”.

Por otro lado, fuentes sindicales que ante la consulta de PERFIL destacaron que desde que apareció la decisión de la Justicia consiguieron diferentes muestras de apoyo. “Al igual que desde el primer día que se desató el conflicto”, compararon en el gremio. En esa línea, relataron que recibieron el respaldo de organizaciones sindicales, de derechos humanos, agrupaciones sociales y partidos políticos. Crespo, de hecho, siempre hizo gala de la cantidad de sectores que apoyaron el reclamo que los tuvo como protagonistas desde que el CEO de Fate, Javier Madanes Quintanilla, decidió terminar con su emprendimiento.

Es más: el líder sindical esta semana consiguió sentarse, el martes, con el intendente de San Fernando, Juan Andreotti (Unión por la Patria), a quien le pidió que se involucre en la problemática que afecta a una compañía clave en el distrito del norte bonaerense. Un día después mantuvo un extenso encuentro con Jorge Sola y Octavio Arguello, parte del triunvirato de la CGT.

En ese ámbito, le pidió un mayor compromiso a la central obrera, con varios ejes. Por ejemplo, el “pronunciamiento contra la criminalización pretendida por la patronal, a través de la elevación a juicio y el pedido de desalojo, el repudio al atentado a la carpa de la permanencia pacífica, el reclamo del fin del lockout patronal, y el acompañamiento a las acciones de lucha que se llevarán adelante desde el SUTNA”.