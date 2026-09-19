Bullrich busca condicionar a Milei, renueva gestos de autonomía pero no busca romper

La senadora Patricia Bullrich lo hizo de nuevo. Volvió a tensar los vínculos dentro del oficialismo y de la Mesa Política. La experimentada legisladora lanzó renovadas quejas para con el dispositivo pergeñado por Karina Milei que volvió a mostrar descoordinaciones en un tema sensible: el capítulo de Discapacidad dentro del Presupuesto 2027 remitido por Luis “Toto” Caputo que ingresó en la Cámara baja al filo de la medianoche del pasado martes.

La jefa del bloque libertario, quien logró este jueves reactivar la aletargada agenda en la Cámara alta, se despachó muy duro al señalar que los cambios al esquema de discapacidad contemplados en el Presupuesto no habían sido conversados en el marco de la Mesa Política.

“Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, uno llega al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’. Quedás como un tonto o como un mentiroso, eso resiente un poco las relaciones y es bueno que nosotros corrijamos”, lanzó.

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Un teledirigido a “Toto” por el ajuste y a Karina por la mesa de negociación.

En la Mesa Política reconocieron ante PERFIL descoordinaciones. Hubo una explicación insólita: los cambios en discapacidad habrían sido conversados pero Bullrich debió retirarse más temprano por tener que asistir a las comisiones en el Senado.

Con su viejo olfato Bullrich no dejó pasar el tiempo y volvió a marcar la cancha: este viernes sacó un video en la que se la ve trabajando en su despacho junto con sus colaboradores en el Senado. Uno de ellos, Cristian Larsen, Secretario Parlamentario y mano derecha de la ex ministra en el plano legislativo.

En el entorno de Bullrich reiteran que ella no va a romper con Milei. Que le gusta jugar a “ser distinta”, y que está marcando diferencias con el objetivo de rectificar errores de gestión y con la idea de representar a sus votantes.

La lectura que prdomina es que Bullrich se comporta como socia de Milei y con sus movimientos busca condicionarlo.

Pero el video venía con una perlita: estaba musicalizado con una canción de “Lali” Depósito, una artista que es blanco reiterado de las críticas de Javier Milei por suspuestos cachets cobrados a través del Estado.

La definición política es de Patricia, pero sus asesores en materia digital son Lucas Palatnik y Francisco Heili, además de Federica Suárez Santiago su publicista y asesora audiovisual.

No es la primera vez que Patricia muestra diferencias. Ya son reiteradas: marcó fuertes diferencias públicas con el caso Adorni. De hecho, fue la primera en hablar públicamente tras la eyección del caído en desgracia. Luego junto a su tropa reiteró que la agenda ldel Congreso quedaba demorada con el entonces ministro coordinador en Casa Rosada. También con la velocidad con que los méritos del plan económico llegan “a la calle”.

Pero Bullrich también tiene juego propio más allá de la Mesa Política. Bullrich habría presentado el proyecto de Biocombustibles sin un aval absoluto de la Casa Rosada. Tampoco dio aviso en la Mesa Política al activar su debate en las comisiones del Senado.

Un dato muestra que la iniciativa en la que tuvo una fuerte injerencia Horacio Marín, el titular de YPF no fue un tema central en la Mesa Política. El dictamen se destrabó el martes pasado en una reunión que pasó por debajo del radar entre el Secretario Coordinador de Minería y Energía, Daniel González, Bullrich y el senador Pablo Cervi. Allí, terminaron de consensuarse los cambios que el jueves obtuvieron media sanción con más de 40 votos.

En la Mesa Política todavía recuerdan que la senadora “vendió” en varias ocasiones que estaban los votos para la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la que luego fue descuartizada quedó cajoneada en Diputados.

Pero las recientes advertencias de Bullrich son compartidas puertas adentro del Gobierno. En distintas áreas hubo malestar y quejas por la descoordinación en lo relacionado con el Capítulo de Discapacidad.

El principal punto de conflicto sería la eliminación del nomeclador de prestaciones. Con dicho nomeclador se garantiza un piso de valor para las prestaciones. Con su eliminación, se podría generar una fuerte disparidad tanto en lo territorial como en los valores que paguen las prepagas y obras sociales.

Incluso puertas adentro del oficialismo reconocen que no hay impacto o ahorro fiscal con la medida. Por esa razón es mayor el malestar interno. En donde sí hay costo fiscal para las arcas públicas es en la no cancelación de deudas pasadas lo que se venía trabajando a nivel legislativo.

Todos los avances en las trativas en la Cámara baja que lleva adelante Martín Menem se vieron alterados. Los socios del PRO, con Cristian Ritondo a la cabeza ya habían advertido sobre la necesidad de alterar los acuerdos que se venían trabajando.

La bullrichista (ahora libertaria) Laura Rodríguez Machado es quien viene trabajando los acuerdos y lanzó una frase casi desafiante para Economía: “Sumamos a todos los que quieran trabajar en materia de discapacidad a tener estándares permanentes en esa materia”, dijo en la Comisión de Discapacidad luego de la presentación del Presupuesto.

En el karinismo evitaron profundizar las heridas internas. Ello no evitó que recordaran que el Presidente conversó tiempo atrás con el senador Luis Juez por la cuestión de la discapacidad y que “había compromisos”.

Milei le bajó el tono al video de Pato

Javier Milei se refirió este viernes al video que publicó la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, con la canción de “Lali” Espósito “No me importa”, artista con la que el presidente tuvo varios enfrentamientos públicos y a la que acusó de cobrar plata del Estado a través de sus espectáculos.

“¿Cuál sería el problema de que escuche Lali?”, planteó el mandatario en declaraciones a un medio televisivo y acto seguido aseguró: “Para mí no sería ningún problema”.

De esa manera el Presidente intentó cortar de raíz cualquier tipo de polémica que pudiera surgir con una pieza clave de su Gobierno, la jefa del bloque oficialista en el Senado.

“De hecho, me parece una tontería mayúscula politizar el arte”, sostuvo y para finalizar sorprendió al contar: “Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”. Dijo el Presidente sorprendiendo.

Bullrich volvió a mostrar diferencias y su malestar luego de que la presentación del Presupuesto 2027 tuviese cambios importantes en materia de prestación de discapacidad, sin que estos fueran informados en la Mesa Política.

Meses atrás Milei había mostrado su malestar en las reuniones de Gabinete por la presión de Bullrich sobre Adorni.

Agencias