El Presidente volvió a Bahía Blanca y adelantó la campaña en Provincia de Buenos Aires

Con el objetivo de fortalecerse para el decisivo 2027, año en el que buscará su reelección, el presidente Javier Milei decidió montar un acto con estétita de campaña. Fue en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, donde protagonizó un encuentro con dirigentes, equipos territoriales y militantes en una sede partidaria de La Libertad Avanza.

Las fotos de la jornada mostraron a un jefe de Estado eufórico, al igual que en sus eventos proselitistas del año pasado cuando trató de apuntalar a sus postulantes del Congreso de la Nación. A su lado, estuvo como siempre la presidenta del partido, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; y el presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.

Por el momento, hay una premisa en el espacio libertario: valorar y sostener las tareas de los dirigentes locales. Es una consigna útil para mantener motivadas a las bases más allá de los hipotéticos acuerdos electorales que la fuerza pueda hilvanar, especialmente con el PRO. En la fuerza libertaria insisten en que no es momento de hablar de entendimientos con los amarillos más allá de las conversaciones formales e informales que se abrieron.

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“La gente de LLA que trabaja en cada municipio se tiene que sentir importante para que siga trabajando en la búsqueda de afiliados, en las capacitaciones de fiscales y en las charlas para seguir sumando gente”, destaca una fuente partidaria. La respuesta surge de la pregunta de PERFIL sobre cómo se diagraman las acciones en cada localidad para arrebatarle al peronismo la provincia de Buenos Aires.

Por eso, el comunicado oficial pos jornada se dedicó a resaltar que el jefe de Estado subrayó en todo momento a quienes sostienen y hacen crecer el espacio en cada localidad bonaerense. “También se reafirmó el objetivo de consolidar la organización partidaria en toda la provincia, lograr la reelección de Javier Milei y fortalecer la presencia de La Libertad Avanza en la mayor cantidad de distritos en las elecciones de 2027”, precisó en otro tramo del texto.

¿Qué prevé el partido de Milei para el comicio en el distrito de mayor peso electoral de la Argentina? En principio, vaticinan vencer en 4 de las 8 secciones electorales siempre y cuando se pueda cristalizar un pacto electoral con el PRO y con la UCR. Con el radicalismo existe un pero: esperan llegar un apretón de manos. Pero creen que no será orgánico y solo podrá sumar a aquellos radicales que “valoran el cambio”.

“Todavía hay muchos dirigentes críticos de Milei ahí, la UCR como partido no se va a sumar”, estiman. En torno a la definición de candidaturas para gestionar los municipios, un dirigente de relevancia identificado con Karina Milei ya avisó qué criterio debe imperar.

Considera que en aquellos distritos en los que gobierne el partido de Mauricio Macri se debe respetar la conducción amarilla. Es decir, en Vicente López, Zárate o Pinamar, las nóminas serán confeccionadas por el PRO y LLA promete acompañar.

La norma vale también para las localidades violetas, como Tres de Febrero. Mientras que en los territorios que hoy aparecen controlados por otros signos políticos, se conformará una mesa para determinar los mejores postulantes. Aunque ya aparecen criterios dispares entre violetas y amarillos.

Mientras el PRO pide encuestas para establecer a los mejores candidatos, LLA dice que deben surgir de conversaciones.

Hay una pregunta que surge de manera espontánea entre los armadores: ¿Cuántas intendencias se pueden obtener? Con un entusiasmo latente, hablan de la consagración de 70 sobre 135. En concreto, expresan que es posible alcanzar triunfos en el Partido de La Costa, en Lanús y en retener aquellos que ya gestionan, como Tres de Febrero. Mientras. que por ejemplo, dan por complicados otros lugares, como La Matanza o Quilmes. Son territorios donde el peronismo sigue sólido y exhibe en sondeos fortaleza total, plantean dirigentes libertarios.

Por la mañana, antes del capítulo proselitista, el mandatario estuvo en dos plantas. Primero visitó las instalaciones de Mega, la firma que adhirió al RIGI con una inversión de 350 millones de dólares y luego estuvo en Louis Dreyfus, ubicada en Puerto Galván. Allí desembolsarán 400 millones de dólares. En el evento Milei estuvo con el magnate Marcelo Mindlin, de Pampa Energía.

Milei estuvo en esa localidad dos veces: en diciembre de 2023, después del temporal que provocó 13 muertes, y regresó en marzo de 2025, tras la inundación que dejó 18 víctimas fatales.