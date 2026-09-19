En modo candidato, Bornoroni mostró la hoja de ruta de LLA para 2027

La carrera por la gobernación de Córdoba todavía tiene un largo recorrido por delante, pero Gabriel Bornoroni comenzó a hablar y moverse cada vez más como uno de sus protagonistas. En una visita a Oncativo, el jefe del bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza profundizó su enfrentamiento con Martín Llaryora y lanzó una de sus críticas más duras hasta ahora contra el mandatario provincial: aseguró que podría haberle “quedado grande” la Provincia y sostuvo que debería evaluar “dar un paso al costado”.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con El Diario de Oliva+, en el marco de la recorrida que el dirigente libertario lleva adelante por los 26 departamentos de Córdoba. El movimiento territorial coincide con una creciente exposición de Bornoroni dentro del esquema provincial de LLA y con las discusiones que atraviesan a la oposición acerca de cómo llegará a las elecciones de 2027. En ese escenario también aparecen Luis Juez y Rodrigo de Loredo, quien viene reclamando un mecanismo para definir una candidatura opositora común.

Bornoroni eligió, sin embargo, concentrar sus cuestionamientos sobre el gobernador. Uno de los puntos centrales fue la discusión por los recursos nacionales que recibe Córdoba y las reiteradas críticas de Llaryora hacia la administración de Javier Milei.

Según planteó el diputado, el proyecto de Presupuesto nacional contempla para Córdoba una actualización de partidas del 26%, por encima de la inflación anual del 18% prevista en ese cálculo oficial. A partir de esos números, cuestionó la administración de los recursos provinciales y sostuvo que el problema no estaría solamente en los fondos que llegan desde la Nación sino también en la manera en que son utilizados por el Gobierno cordobés. “Para el gobernador todo es insuficiente cuando no sabe racionalizar o no sabe gastar la plata de los impuestos de los cordobeses”, sostuvo Bornoroni. Y agregó la frase con mayor contenido político de la entrevista: “A lo mejor le ha quedado grande la provincia y es el momento que haga un paso al costado”.

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Los impuestos, otro frente contra el Panal

La ofensiva libertaria también se trasladó a uno de los terrenos sobre los cuales LLA pretende construir su discurso provincial: la presión tributaria. Bornoroni contrapuso las decisiones fiscales adoptadas por el Gobierno nacional con lo ocurrido en Córdoba y aseguró que, mientras la Nación redujo impuestos equivalentes a tres puntos del PBI, en la Provincia hubo incrementos de hasta un 600% en determinadas cargas. “Córdoba necesita bajarles los impuestos a los cordobeses y dejar de meterle la mano en los bolsillos”, afirmó.

La discusión impositiva comienza a convertirse en uno de los ejes de diferenciación que los libertarios pretenden sostener frente al cordobesismo. No se trata únicamente de cuestionar el nivel de gasto provincial, sino de trasladar al escenario cordobés parte del discurso que Milei utilizó para construir su llegada a la Casa Rosada: reducción del Estado, disminución de impuestos y generación de condiciones para la inversión privada.

Bornoroni vinculó ese planteo con el empleo. Según explicó, el objetivo debería ser generar condiciones para que las empresas puedan instalarse y crear puestos de trabajo que sean genuinos y permanentes, evitando que el Estado se transforme en una barrera burocrática para el sector privado.

El diputado también repasó su actividad como presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara baja, donde señaló que existen más de 45 proyectos relacionados con créditos, tasas de interés y las relaciones entre consumidores, bancos y billeteras virtuales. En ese punto buscó diferenciarse de alternativas que impliquen que el Estado absorba deudas privadas y sostuvo que las regulaciones deben garantizar seguridad tanto para quienes toman créditos como para las entidades que los conceden.

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La mirada puesta en el interior

La visita a Oncativo forma parte de una estrategia territorial que Bornoroni viene profundizando y que tiene como objetivo alcanzar los 26 departamentos. Durante su paso por la localidad mantuvo un encuentro con el intendente Nicolás Filoni y destacó la necesidad de sostener espacios permanentes donde los vecinos puedan acercar reclamos, propuestas e inquietudes.

La territorialidad aparece como uno de los desafíos centrales para La Libertad Avanza en Córdoba. Después de consolidar una fuerte presencia electoral en la provincia en las elecciones nacionales, el espacio enfrenta ahora una construcción diferente: transformar ese respaldo a la figura de Milei en una estructura capaz de competir por el poder provincial.

Bornoroni buscó precisamente ingresar en uno de los terrenos históricamente reivindicados por el peronismo cordobés: la relación con las localidades alejadas de la Capital. El diputado habló del “interior del interior” y acusó al Gobierno provincial de distribuir su atención de acuerdo con el peso electoral de cada localidad. “Parece ser que el interior del interior para el Gobierno de la Provincia de Córdoba no existe o existe en base a la cantidad de votantes que hay”, cuestionó. Frente a esa lógica, sostuvo que todos los habitantes deberían acceder a servicios esenciales como agua potable, trabajo, educación, seguridad y salud, independientemente del tamaño de la localidad en la que viven.

El mensaje no resulta menor en términos políticos. El cordobesismo construyó durante décadas una estructura territorial apoyada en intendentes y dirigentes departamentales, mientras que LLA intenta desarrollar una organización propia que todavía tiene una implantación desigual fuera de los principales centros urbanos.