Bullrich-Lali: el video que expuso la interna y terminó poniendo a Milei en el centro de la escena

Patricia Bullrich quedó en el centro de una tormenta digital que terminó impactando directamente sobre Javier Milei. El video que publicó con una canción de Lali Espósito en una velada crítica al gobierno, generó 977 mensajes en siete horas y expuso una fuerte discusión dentro del oficialismo: 27% de las respuestas a su posteo fueron reproches de su propio espacio y, fuera de esa publicación, el 33% de los mensajes se concentró en burlas hacia el presidente. Los datos surgen de un estudio de Reputación Digital, realizado con corte a las 17.30 del viernes 18 de septiembre.

La escena se produjo después de una semana cargada de movimientos políticos. El martes 15, cuentas afines al Gobierno habían impulsado una encuesta sobre una eventual fórmula Milei-Bullrich. El miércoles, el Presupuesto 2027 llegó al Congreso con cambios relacionados con Discapacidad que, según el estudio, algunos integrantes del bloque oficialista desconocían. El jueves, Bullrich cuestionó públicamente la situación y dijo: “A mí no me tomen de tonta”. El viernes, a las 10.30, publicó el video con No me importa, de Lali Espósito.

La respuesta de Milei llegó cerca de las 13.40. El presidente calificó de “tontería mayúscula” la politización del arte y, alrededor de las 15, sus declaraciones comenzaron a circular en las redes. Allí apareció una segunda ola: el episodio dejó de ser solamente una discusión alrededor de Bullrich y pasó a involucrar directamente al jefe de Estado.

Denuncias cruzadas: la interna que frenó a Pablo Ortiz y el mutismo de PJ y UCR en Córdoba

Bullrich, centro de la conversación

El estudio de Reputación Digital analizó un período más amplio para poner el episodio en contexto. Entre el 31 de agosto y el 18 de septiembre se registraron 15.520 mensajes sobre Bullrich, correspondientes a 10.211 autores. En paralelo, hubo 3.877 mensajes sobre Discapacidad y Presupuesto. Para analizar específicamente el video se tomaron 977 mensajes, publicados durante las primeras siete horas, con 909 autores.

La conversación previa ya mostraba un clima predominantemente negativo. Sobre 11.000 mensajes clasificados entre el 31 de agosto y el 14 de septiembre, el 84% tuvo tono negativo, 8% positivo y 8% neutro. El índice de sentimiento permaneció en terreno negativo durante los 15 días analizados. Recién el 15 y el 16 aparecieron contenidos mayoritariamente favorables a Bullrich, vinculados con la eventual fórmula y con su cuestionamiento a las tasas municipales.

El mapa de difusión también estaba claramente dividido. Reputación Digital identificó 2.209 cuentas dentro de una red opositora y 1.102 dentro de una red afín al Gobierno, sin cuentas compartidas entre ambos circuitos. El estudio aclara que esa separación describe comunidades de difusión y no permite concluir que se trate de cuentas falsas. La semana terminó de cambiar de eje el viernes. El martes 15, la fórmula, las encuestas y 2027 reunieron 1.024 mensajes. El jueves, Discapacidad y la Mesa Política concentraron 261. El viernes, el video sumó 306 mensajes solamente dentro del universo que mencionaba a Bullrich.

El desplazamiento de Discapacidad fue particularmente fuerte. El tema había alcanzado 1.505 mensajes el miércoles, cayó a 438 el jueves y terminó en 123 el viernes. Después de la publicación de Bullrich, hubo casi ocho mensajes sobre la canción por cada uno sobre Discapacidad: 416 contra 53 en búsquedas equivalentes entre las 10.30 y las 17.30.

La interna quedó expuesta

Las respuestas al posteo de Bullrich muestran dónde estuvo uno de los principales focos de tensión. Sobre 374 mensajes, el 27% correspondió a reproches provenientes del propio oficialismo. El 24% expresó desconcierto y humor; el 20% reunió críticas opositoras y seguidores de Lali; el 12% fueron burlas a Milei y el 10% mensajes de apoyo a Bullrich.

La relación fue de 2,6 reproches por cada apoyo. Entre las expresiones detectadas aparecen “otra Villarruel”, “no es por acá” y “hablalo en privado”. El dato resulta particularmente llamativo porque apenas tres días antes cuentas afines al Gobierno habían impulsado la posibilidad de una fórmula presidencial con Bullrich.

Bugliotti inauguró un parque solar en Deán Funes y proyecta otro en Carlos Paz

Fuera del posteo, el escenario fue diferente. Sobre 380 mensajes, el 33% correspondió a burlas hacia Milei; 31% reunió contenidos de medios y lecturas políticas; 11% expresó respaldo al presidente; 10% desconcierto y humor; y 9% críticas a Milei por su respuesta. Las críticas a Bullrich representaron sólo 4%. La diferencia también aparece en las emociones. Dentro de las respuestas a Bullrich predominó la ira, con 20%, seguida por la sorpresa, con 16%. En el resto de la conversación, la emoción dominante fue la diversión, con 43%, seguida por la confianza, con 16%.

Una canción que cambió la agenda

El alcance de la discusión estuvo concentrado en pocos contenidos. Un solo chiste opositor explicó 13% de la conversación después de reunir 100 retuits. Los diez posteos más compartidos representaron 32% sobre 524 textos distintos. A las 17.30, la publicación de Bullrich acumulaba 220.597 vistas, 1.454 reacciones y un alcance estimado de 1,85 millones.

La conversación tuvo, además, una segunda dimensión vinculada con los medios. El estudio registró las publicaciones de las principales cuentas periodísticas que llevaron el episodio a sus propias redes y estimó audiencias potenciales de entre 800 mil y 5,8 millones, aunque aclaró que ese alcance no equivale a la cantidad efectiva de personas que vieron cada contenido.

El último punto del análisis permite poner los números de redes en perspectiva. Una encuesta ESPOP de UdeSA, realizada entre el 3 y el 9 de septiembre sobre 1.004 casos, registró 34% de imagen positiva para Bullrich y 33% para Milei. Entre los votantes de Milei, la aprobación del Gobierno alcanzó 56% en septiembre, mientras que entre sus votantes de 2023 que continuaban con LLA fue de 39%.

La conversación digital mostró una fotografía diferente: 83% de los mensajes sobre Bullrich tuvo tono negativo durante el período analizado y, en las respuestas a su posteo, hubo 2,6 reproches internos por cada apoyo. La diferencia no supone una contradicción entre ambas mediciones: una encuesta busca representar al conjunto de la población y la escucha social analiza a quienes participan activamente de las redes.