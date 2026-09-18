Mirtha Legrand volvió a ser internada por una neumopatía: qué es y cuáles son sus síntomas

La nueva internación de Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei, luego de que presentara un “cuadro compatible con neumopatía”, volvió a poner el foco sobre un término médico que puede resultar alarmante, aunque en realidad se trata de una denominación amplia utilizada para describir distintas afecciones que comprometen los pulmones.

La palabra neumopatía no identifica por sí sola una enfermedad determinada. Su origen etimológico está en los términos griegos pneumon (pulmón) y pathos (enfermedad), por lo que se utiliza para referirse, en términos generales, a alteraciones que afectan la estructura o el funcionamiento del sistema respiratorio.

Por ese motivo, hablar de neumopatía no equivale necesariamente a hablar de neumonía. Esta última es una infección específica que puede ser provocada por bacterias, virus u otros microorganismos, mientras que dentro del concepto de neumopatía también pueden quedar comprendidas enfermedades como el asma, la bronquitis, la EPOC, la fibrosis pulmonar y determinadas afecciones de origen alérgico o inflamatorio.

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Mirtha Legrand fue internada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei: qué dice el parte médico

Cuáles pueden ser las causas

Las neumopatías pueden tener orígenes muy diferentes. Algunas aparecen como consecuencia de infecciones, mientras que otras están vinculadas con factores ambientales, reacciones alérgicas, enfermedades respiratorias previas o procesos asociados al tabaquismo y al deterioro de las vías respiratorias.

Esa variedad explica por qué el término utilizado en un informe médico no permite, por sí mismo, conocer cuál es la enfermedad que presenta un paciente ni determinar su gravedad. Para establecerlo es necesario evaluar los síntomas, los antecedentes y los resultados de los estudios que indique el equipo médico.

Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran la falta de aire, la tos seca o con expectoración, una respiración más rápida o ruidosa y el cansancio físico. La intensidad de estos síntomas puede variar de acuerdo con la afección y con las características de cada paciente.

En las personas mayores, una dificultad respiratoria nueva o un empeoramiento de síntomas previos requiere una evaluación médica, ya que puede ser necesario controlar de cerca la oxigenación y descartar una infección u otra complicación. La internación también puede permitir que los profesionales realicen estudios y observen la evolución del cuadro.

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Qué estudios pueden realizarse

Cuando una persona ingresa con síntomas respiratorios, uno de los objetivos principales es determinar qué está provocando el cuadro. Para eso, el equipo médico puede recurrir, según cada caso, a análisis de sangre, estudios de imágenes como radiografías o tomografías de tórax y, cuando existe sospecha de una infección, distintos análisis destinados a identificar el microorganismo involucrado.

La información obtenida permite diferenciar entre una infección y otras causas de compromiso pulmonar y definir el tratamiento correspondiente. Por eso, el término “neumopatía” funciona como una descripción inicial y no como una explicación completa del estado de salud del paciente.

En el caso de Mirtha Legrand, la información difundida sobre su nueva internación refiere a un “cuadro compatible con neumopatía”. El alcance de esa descripción depende de los estudios y de la evaluación que realice el equipo médico que la atiende, por lo que el término, por sí solo, no permite establecer qué afección respiratoria específica presenta ni anticipar su evolución.