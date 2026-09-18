Tom Cruise reaparece irreconocible en “Digger”: de qué trata su nueva película

Tom Cruise se prepara para protagonizar uno de los personajes más inesperados de su extensa trayectoria. Después de despedirse —al menos por el momento— de la saga “Misión: Imposible”, el actor regresará a la pantalla grande con “Digger”, una comedia dramática dirigida por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu.

En la película, Cruise interpreta a Digger Rockwell, un excéntrico y poderoso magnate petrolero cuya empresa provoca una catástrofe ambiental de consecuencias internacionales. Ante la posibilidad de que el desastre destruya el planeta e incluso desencadene una guerra nuclear, el empresario inicia una carrera desesperada para presentarse como el salvador de la humanidad.

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La producción combina sátira política, humor negro, tragedia y cine de catástrofes. El relato pone en el centro a un hombre acostumbrado a ejercer el poder sin límites que, después de causar una crisis, intenta convencer al mundo de que también es la única persona capaz de solucionarla.

El primer adelanto presenta a Rockwell como un multimillonario desmesurado, arrogante y difícil de controlar. Mientras enormes masas de hielo se desprenden y diferentes incendios se extienden, el protagonista pronuncia discursos grandilocuentes y rechaza asumir completamente su responsabilidad.

El conflicto comienza cuando las operaciones de su compañía provocan el desplazamiento de un glaciar en Groenlandia. Lo que inicialmente parece ser un desastre ecológico localizado empieza a generar repercusiones globales y coloca a los gobiernos frente a una amenaza cada vez más peligrosa.

La misión de Rockwell no estará motivada únicamente por la necesidad de reparar el daño. El personaje también buscará proteger su imagen, conservar su poder y demostrar que puede controlar una crisis creada por sus propias decisiones. De esta manera, la película abordará temas como la ambición empresarial, la emergencia climática y la construcción de figuras políticas o corporativas que pretenden posicionarse como salvadoras.

Uno de los elementos que más llamó la atención es el cambio físico de Tom Cruise. El actor aparece con el cabello blanco y escaso, arrugas, dentadura postiza, prótesis faciales y una prominente barriga. La transformación se completa con trajes llamativos, botas y sombreros de estilo vaquero, además de una marcada modificación de su voz y su postura corporal.

El trabajo representa una ruptura respecto de la imagen asociada a Cruise en franquicias como “Misión: Imposible” y “Top Gun”. Si bien el intérprete ya había utilizado prótesis para encarnar al explosivo productor Les Grossman en “Una guerra de película”, Digger Rockwell supone una caracterización todavía más profunda y sostenida.

El actor afirmó que nunca había participado en un proyecto que lo desafiara de esa manera. También explicó que el personaje le permitió poner en práctica diferentes capacidades desarrolladas durante sus más de cuatro décadas de carrera, no solamente aquellas vinculadas con las escenas de riesgo por las que se hizo conocido.

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“Digger” marca la primera colaboración entre Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu, responsable de películas como “Amores perros”, “Birdman”, “El renacido” y “Bardo”. El realizador mexicano comenzó a desarrollar la idea varios años atrás y construyó una historia que mezcla lo absurdo con una amenaza de dimensiones globales.

El guion fue escrito por Iñárritu junto con Alexander Dinelaris, Nicolás Giacobone y Sabina Berman, a partir de una historia concebida por el director, Berman y Jez Butterworth. La fotografía quedó a cargo de Emmanuel “El Chivo” Lubezki, colaborador habitual del cineasta. La producción fue filmada íntegramente en formato VistaVision.

Además de Cruise, el elenco reúne a Riz Ahmed, Sandra Hüller, John Goodman, Jesse Plemons, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde y Emma D’Arcy. Goodman interpreta al presidente de Estados Unidos, quien exige que el magnate encuentre una solución antes de que la emergencia se vuelva irreversible.

El rodaje se extendió durante aproximadamente seis meses en el Reino Unido. Según la presentación oficial, la película seguirá al hombre más poderoso del mundo mientras intenta demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que la tragedia que él mismo desató termine con todo.

“Digger” se estrenará internacionalmente desde el 30 de septiembre de 2026, mientras que su lanzamiento en Estados Unidos está previsto para el 2 de octubre. En los cines argentinos podrá verse desde el jueves 1° de octubre, en lo que promete ser uno de los papeles más arriesgados y desconcertantes de la carrera de Tom Cruise.