Netflix presentó el trailer de la temporada 4 de “Lupin” y anticipó que Assane Diop enfrentará a un imitador

La temporada 4 de “Lupin” retoma la vida de Assane Diop y promete expandir el universo de la serie sin perder el ritmo ágil y la astucia que la transformaron en un fenómeno global. El vicepresidente de Series Originales de Netflix para Francia, Damien Couvreur, destacó que “La escala de la cuarta temporada eleva la apuesta visual y argumental, llevando al personaje a enfrentar un dilema operativo y moral sin precedentes frente a un rival que conoce todos sus trucos”.

Después de un largo período de incertidumbre sobre el destino del enigmático Diop, el primer adelanto reveló una vuelta de tuerca dramática en la trama: la aparición de un imitador que ejecuta robos imposibles bajo la firma del icónico personaje.

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“Lupin ha demostrado de forma contundente que una historia profundamente local y arraigada en la literatura francesa puede fascinar a audiencias de todo el planeta”, afirmó Damien Couvreur.

Una ola de robos coordinados a célebres museos franceses irrumpe en la escena. Todos los crímenes emulan las tácticas de engaño de Arsène Lupin, atribuyéndole a Assane delitos que no cometió y obligándolo a escapar de prisión para limpiar su nombre y desenmascarar al verdadero culpable.

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Lupin, temporada 4

El desafío del “copycat” en la temporada 4 de “Lupin” y la evolución de los personajes

En relación al futuro de la narrativa y la evolución de los personajes, el creador y guionista de “Lupin”, George Kay, aseguró: “Diseñamos la dinámica entre los personajes para que la serie tenga una larga vida sin quedar acorralados narrativamente. Teníamos bases muy ambiciosas desde el principio; el programa posee la escala y la flexibilidad necesarias para seguir explorando las relaciones centrales de Assane sin perder el ingenio, los disfraces ni la frescura”.

El elemento central que moverá los hilos de esta cuarta temporada de Lupin es la presencia del imitador, quien utiliza los clásicos métodos del caballero ladrón para sembrar el caos en la policía y los medios de comunicación.

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Assane Diop en acción durante la temporada 4 de Lupin

Para probar su inocencia y proteger a su familia, durante la temporada 4 de “Lupin” Assane se verá obligado a utilizar una nueva gama de identidades falsas, trucos de magia y despliegues tácticos en plena ciudad de París.

Las maniobras del usurpador de la firma de Assane Diop, acorralan al protagonista principal de la historia, ya que las pruebas halladas en las escenas de los crímenes apuntan de manera directa hacia su persona. La confrontación entre el maestro y el aprendiz promete ser un duelo de inteligencia donde las alianzas pasadas se pondrán a prueba y ningún personaje estará del todo a salvo.

PM