Steven Knight reveló que terminó el rodaje de la primera temporada de “Peaky Blinders: The New Generation”, que se verá en Netflix

El universo de los gangsters de Birmingham está listo para dar su próximo gran salto, tras el corolario de la película ‘El Hombre Inmortal’. El guionista británico Steven Knight reveló que el 13 de diciembre de 2025 terminó el rodaje de la primera temporada de “Peaky Blinders: The New Generation”, que se estrenará en la pantalla de Netflix y continuará con el legado de Thomas Shelby.

La franquicia expande sus horizontes en la plataforma de streaming para explorar las consecuencias sociales, económicas y delictivas del Reino Unido en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

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La historia explorará una ciudad que resurge de las cenizas tras los bombardeos, dejando el protagonismo en manos de los descendientes de los Shelby (enfocándose principalmente en el hijo de Tommy Shelby, Duke) para tomar las riendas del clan criminal.

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El director británico destacó la importancia de mantener la autenticidad geográfica filmando en el corazón de la región de Midlands del Oeste y destacó: “Netflix ha abrazado a nuestra ciudad y juntos estamos comprometidos a integrar a la gente de Birmingham en nuestra industria”.

Con la muerte del legendario líder Tommy Shelby en la película ‘El Hombre Inmortal’, la producción combina el regreso de figuras históricas del reparto original con la incorporación de estrellas internacionales, encargadas de asumir el relevo generacional.

El guionista de Peaky Blinders dijo que es “ajena a la época y a las modas de su tiempo”

Asimismo, respecto a la calidad del proyecto y al nivel del reparto reunido en los estudios de Digbeth Loc, en Birmingham, Knight remarcó en declaraciones recientes al sitio web líder en cine y televisión, The Playlist, que “Tenemos a Barry Keoghan, Tim Roth, Rebecca Ferguson y Stephen Graham”. Además, consideró que la producción “es asombrosamente buena”.

Barry Keoghan, una de las incorporaciones rutilantes a la historia de los Peaky Blinders

¿Quiénes componen el elenco de “Peaky Blinders: The New Generation”, la nueva era?

- Barry Keoghan: La estrella de Saltburn y The Banshees of Inisherin se suma a la franquicia en un rol estelar clave para liderar a la nueva camada.

- Rebecca Ferguson: La actriz de Dune y Misión Imposible aporta peso dramático como una de las nuevas antagonistas estratégicas de la trama.

- Tim Roth: El aclamado actor de Pulp Fiction se incorpora al reparto principal para interpretar a una figura del hampa británica.

- Stephen Graham (Hayden Stagg): Reaparece tras su impactante participación en las etapas previas del drama.

- Sophie Rundle (Ada Thorne): Regresa como la astuta hermana de los Shelby para mantener la cohesión política y económica del clan.

- Ned Dennehy (Charlie Strong) y Packy Lee (Johnny Dogs): Rostros históricos del grupo que aportan continuidad a la mística gitana y operativa de la banda.

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Con la etapa de rodaje finalizada, la serie entra de lleno en su fase de posproducción, posicionándose como uno de los lanzamientos más esperados dentro del catálogo de ficción criminal de la plataforma.

Queda por descubrir qué papel tendrá la nueva generación de los Shelby y hasta dónde pretende llevar Netflix este universo. Con la primera temporada ya terminada y una segunda entrega confirmada, todo apunta a que Peaky Blinders todavía tiene mucha historia por contar.

PM/AF