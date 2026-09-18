Netflix cuenta con un gran catálogo de películas y series de época que son consideradas de los mejores contenidos de la plataforma, como “Bridgerton”. Una de las más populares es la española "Valle Salvaje", que este año estrenó su cuarta temporada y ya cuenta con más de 450 capítulos, que se estrenan de lunes a viernes.

La serie está ambientada en el año 1763 y fue dirigida por Miguel Conde. Se trata de una coproducción entre RTVE y Bambú Producciones, que llegaron a un acuerdo con Netflix para distribuirla a más países. De esta manera, se convirtió en la primera serie diaria global emitida en todos los territorios de habla hispana.

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Netflix: De qué trata la serie “Valle Salvaje”

La serie se enfoca en Adriana Salcedo de la Cruz, una joven de 20 años que se vio obligada abandonar su hogar en Madrid después de la muerte de su padre para poder mantener un matrimonio arreglado que desconocía. Ella no conocía a su esposo y no sabía nada de él, pero viajará a Asturias para convivir con él, su familia y su tía, doña Victoria Salcedo.

La serie está ambientada en el año 1763.

La llegada a casa de su marido provocará la aparición de nuevas experiencias para Adriana, como el amor verdadero, la traición y un secreto del pasado. Su vida no volverá a ser la misma y deberá enfrentarse a situaciones de todo tipo mientras busca resolver un misterio vinculado con el fallecimiento de su padre que podría ponerla en peligro.

Reparto de “Valle Salvaje” de Netflix

“Vallez Salvajes” está protagonizada por Rocío Suárez de Puga, quien interpreta a Adriana, su papel más importante hasta la fecha. La acompañan Manuela Velasco como Pilara Gálvez de Aguirre, José Manuel Seda como José Luis Gálvez de Aguirre, Marco Pernas como Rafael Gálvez de Aguirre y Sabela Arán como Victoria Salcedo.

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Los capítulos de la serie se estrenan de lunes a viernes en Netflix, luego de que sean transmitidos por televisión abierta. Se espera que la cuarta temporada alcance los 660 episodios y , aunque los guionistas afirman que aún hay historia para contar, todavía no está confirmada la producción de la quinta temporada.

JSM