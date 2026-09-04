La historia detrás del imperio Guinness que Netflix convirtió en un drama familiar

Netflix volvió a apostar por una historia con una familia poderosa en el centro de la escena, La casa Guinness reconstruye el universo de la distancia de la reconocida cervecería irlandesa y pone el foco en los enfrentamientos que surgirían después de la muerte del patriarca.

La historia se sitúa en Dublín, en 1868, cuando Benjamín Lee Guinness muere y el futuro de la empresa queda en manos de sus hijos. Lo que podría haber sido una transición ordenada se convierte en el punto de partida de una serie de conflictos familiares, ambiciones personales y secretos que amenazan con modificar el destino del apellido.

Con el imperio cervecero como escenario, la facción también incorpora el contexto social y político de Irlanda del siglo XIX. De está manera, el poder económico de los Guinness queda enfrentado a una sociedad atravesada por profundas desigualdades y tensiones políticas.

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La historia real de "La casa Guinness": la dinastía cervecera que inspiró la nueva serie histórica de Netflix

La casa de Guinness: una familia, un imperio y una disputa por la herencia

Uno de los principales ejes de La Casa Guinness será la relación entre los hermanos y las diferentes maneras en las que cada uno buscará ocupar un lugar dentro de la familia. Arthur y Edward Guinness estarán especialmente vinculados con las decisiones que definirán el futuro de la cervecería, mientras los demás herederos también tendrán sus propios intereses.

El reparto está encabezado por Anthony Boyle, Luis Partridge y Emily Fairn, quienes interpretan a algunos de los integrantes centrales de la familia. El elenco también incluye a Fionn O’Shean, Jack Gleeson, Niamh McCormack, Danielle Galligan y Ann Skelly, entre otros.

La serie fue creada por Steven Knight, quien vuelve a explotar un período histórico marcado por las diferencias de clase, las luchas de poder y vínculos familiares complejos. Con ocho episodios, La casa Guinness propone así una combinación de drama histórico y conflicto familiar, utilizando el origen de un imperio empresarial punto de partida para contar una historia.

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