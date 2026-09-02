Las 3 películas que se encuentran en el top diez de Netflix: Robert De Niro lidera por Susurran tu nombre

Las tres películas que se encuentran en el ranking top 10 de Netflix y conforman el podio de las más vistas de la plataforma son: Susurran tu nombre, Una mujer sin pasado y En la tormenta, un thriller dramático de origen danés, producciones que siempre logran atraer a la audiencia argentina.

La presencia de actores de renombre genera un sello de garantía previa para la audiencia, mientras que la mezcla de géneros , desde el thriller psicológico hasta el drama criminal y la acción desenfrenada, satisface la demanda de usuarios diversos. La capacidad de estas producciones para volverse virales en cuestión de horas convierte la lista de tendencias de Netflix en el termómetro definitivo de la cultura pop actual.

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La combinación de estrellas consagradas de Hollywood, giros argumentales intensos y producciones de alta calidad captura la atención inmediata de millones de usuarios que buscan emociones fuertes en la pantalla.

1. Susurran tu nombre

La película que lidera las preferencias globales en Netflix sitúa a Robert De Niro en el centro de un inquietante thriller psicológico y policial basado en el bestseller de Alex North.

La trama sigue a Tom Kennedy (Adam Scott), un escritor viudo que busca un nuevo comienzo junto a su pequeño hijo Jake al mudarse a un pueblo tranquilo. Sin embargo, la calma se interrumpe abruptamente cuando el niño es secuestrado bajo patrones idénticos a los de un asesino en serie conocido como “El Hombre del Susurro”, quien aterrorizó a la comunidad décadas atrás antes de ser encarcelado.

Robert De Niro regresa con un thriller “Susurran tu nombre”, la nueva apuesta de Netflix

En medio de la desesperación, entra en escena Pete Willis (Robert De Niro), el veterano e introspectivo detective retirado y padre ausente de Tom Kennedy, que resolvió el caso original y que ahora debe enfrentar los fantasmas de su propio pasado.

Susurran tu nombre

De Niro entrega una actuación magistral encarnando a un policía obsesionado por los detalles no resueltos de su vieja investigación, obligado a colaborar con la policía actual mientras intenta recomponer la fracturada relación con su familia. La narrativa de Susurran tu nombre explora los traumas hereditarios y el terror psicológico, manteniendo al espectador al borde del asiento en cada minuto.

2. Una mujer sin pasado

Netflix acaba de sumar a su catálogo la película danesa Una mujer sin pasado, un drama que presenta la historia de una mujer que es diagnosticada con amnesia y decide enfrentarse al pasado que quedó completamente borrado de su mente. El film está dirigido por Barbara Topsøe-Rothenborg y coescrito por el guionista local, Anders August.

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Una mujer sin pasado, pelicula de suspenso y drama danés

Un día de verano la paz de Louise Andersen, radicada en la isla de Hidra, Noruega, se ve interrumpida cuando una desconocida insiste en que no es Louise, sino Helene Söderberg. Una mujer que desapareció de Dinamarca tres años antes y descubre que no solo está casada, sino que también es madre de un niño pequeño.

Este escenario completamente confuso e incomprensible, la lleva a descubrir la verdad sobre su pasado. Louise deja a su esposo Joachim y la vida que conoce, para buscar a su familia y averiguar qué ocurrió realmente la noche de su desaparición. A medida que profundiza en el misterio como Helene, descubre una impactante verdad que pone su mundo patas arriba.

3. En la Tormenta

“En la tormenta” es una película de desastre dirigida por la guionista y directora norteamericana, Lindsay Gossling que acaba de incorporarse a Netflix el último viernes 28 de agosto. La película dura alrededor de una hora con 48 minutos y reúne a un numeroso reparto compuesto por: Amy Smart, Thora Birch, Peter Facinelli, Anne Heche, Paz Vega y Trace Adkins forman parte de una historia en la que varias familias quedan atrapadas ante la llegada de una tormenta gigantesca.

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La historia ocurre en el condado Minninnewah, Dakota del Sur, en una pequeña comunidad del centro de Estados Unidos. El día empieza como cualquier otro. Cada personaje está ocupado con sus propios problemas, relaciones y decisiones hasta que una alerta meteorológica cambia por completo la rutina.

“En la tormenta”, es un drama de supervivencia cargado de suspenso, y su premisa prácticamente funciona como una cuenta regresiva desde el título.

PM/fl