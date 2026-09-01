Netflix prepara una serie documental sobre la vida y el legado de Matthew Perry

Netflix anunció The One About Matthew Perry, una serie documental de tres episodios que buscará mostrar una mirada íntima sobre la vida y el legado de Perry, el actor que conquistó a millones de espectadores con su interpretación de Chandler Bing en Friends. La producción llegará a la plataforma el 27 de octubre.

Dirigida por la ganadora del Emmy Mary Robertson y producida por Maxine Productions, parte de Sony Pictures Television, la serie reconstruirá diferentes momentos de la vida del actor a través de los testimonios de algunas de las personas que mejor lo conocieron. Entre ellos estarán su hermana, Mía Perry Bowick, y amigos cercanos de toda la vida.

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El documental también contará con fotografías y videos nunca antes vistos pertenecientes al archivo privado de la familia Perry. A través de estos materiales, la producción recorrerá su camino desde sus primeros pasos como estrella de la comedia, hasta convertirse en una de las figuras más queridas de la televisión, además de abordar las luchas personales que atravesó a lo largo de su vida.

Una mirada al hombre detrás de Chandler Bing

La serie buscará ir más allá del personaje que convirtió a Matthew en un ícono de la televisión. Los testimonios de familiares, amigos y colaboradores creativos permitirán reconstruir aspectos desconocidos de su personalidad y de las distintas etapas que atravesó lejos de las cámaras.

Según la directora Mary Robertson, el objetivo fue mostrar una faceta del actor que el público no pudo conocer. “Matthew fue uno de los genios de la comedia de nuestro tiempo. A través de sus numerosas películas, sus trabajos en televisión y teatro, y su inolvidable interpretación de Chandler Bing, hizo que millones de nosotros riéramos, conectáramos y nos sintiéramos un poco menos solos".

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"También nos aportó mucho más al hablar con valentía sobre la adicción. Sin embargo, el público solo conocía una parte de su historia. Por eso decidimos crear esta serie: para permitir que quienes conocieron y quisieron a Matthew revelen a la persona que habría detrás de la figura pública”, agregó

Para Mia Perry Bowick, compartir los recuerdos sobre su hermano fue un proceso que llevó tiempo. “Me ha llevado tiempo sentirme preparada para compartir estos recuerdos y lo que significó amar a Matthew a través de todas las complejidades de su vida: verlo como una persona íntegra, no solo como Chandler ni únicamente como alguien que luchaba con la adicción", señaló.

"Como mi hermano, él marcó quien soy hoy, la persona que aspiro a ser y la labor a la que he dedicado mi vida. Matthew tenía un corazón hermoso y un espíritu generoso; incluso en sus momentos más oscuros, lograba hacerte reír y sentirte amado. Espero que esta serie permitirá a todos lo que quisieron, ya fuera personalmente o desde la distancia, valorar más profundamente quién era realmente y el legado que nos deja”, concluyó.

SC