Fito Páez vuelve a Netflix con un documental íntimo sobre su vida, el amor y la música

“El mundo cabe en una canción” propone un retrato personal y cercano de Fito Páez, uno de los artistas más importantes del rock argentino. El documental recorre sus pensamientos, experiencias y emociones a través de una mirada que busca mostrar al músico detrás del escenario.

La producción propone un retrato íntimo de Fito Paéz y se aleja del tradicional repaso biográfico. En sus momentos más sinceros, el artista habla sobre el amor, los vínculos, el paso del tiempo y las experiencias que marcaron su camino tanto personal como profesional y que terminaron convirtiéndose en canciones.

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La música ocupa un lugar central en esta mirada sobre el artista. Sus canciones funcionan como un punto de encuentro entre sus recuerdos y las distintas etapas de una carrera que lo convirtió en una de las figuras fundamentales del rock argentino.

Fito Páez, entre la intimidad y la música

A lo largo del documental, la música aparece como uno de los ejes centrales para comprender la mirada de Páez sobre el mundo. Sus recuerdos y reflexiones permiten acercarse a las distintas etapas de una trayectoria marcada por grandes éxitos, transformaciones personales y una permanente búsqueda artística.

La producción propone un retrato íntimo de Fito Paéz y se aleja del tradicional repaso biográfico.

“El mundo cabe en una canción” también funciona como una oportunidad para conocer la faceta menos pública del músico. Con una propuesta íntima, la película pone el foco en sus palabras y en aquello que existe detrás de las canciones: experiencias, los afectos y las preguntas que acompañaron a Fito Páez a lo largo de su carrera.

SC