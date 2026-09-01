Los intendentes de CoMuPro respaldaron el “Alivio Cordobés” anunciado por Llaryora

Los intendentes nucleados en el Comité de Municipios y Comunas de Córdoba (CoMuPro) respaldaron el programa “Alivio Cordobés”, anunciado por el gobernador Martín Llaryora para asistir a familias que atraviesan dificultades económicas y financieras. Valoraron las herramientas previstas por la Provincia para que los hogares puedan afrontar deudas, regularizar compromisos y sostener el pago de servicios esenciales en un contexto de dificultades económicas.

Desde CoMuPro señalaron que los intendentes reciben de manera cotidiana las demandas de vecinos que tienen dificultades para llegar a fin de mes y cumplir con sus obligaciones. En ese sentido, consideraron que las medidas anunciadas por Llaryora constituyen una respuesta frente al endeudamiento que se acumuló en numerosos hogares.

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“Esta es una decisión que la gente estaba esperando, porque ante el retiro y la falta de respuestas del Gobierno nacional era necesario que existiera una contención social frente a las moras y los endeudamientos que se fueron generando en los hogares para poder sostener el pago de los servicios esenciales y llevar el pan a la mesa familiar”, sostuvo Elías Balduzzi, intendente de Costa Sacate y presidente de CoMuPro.

El dirigente sostuvo que la situación económica se refleja directamente en las localidades del interior y que los municipios terminan siendo, muchas veces, el primer lugar al que recurren los vecinos cuando necesitan asistencia.

“En los momentos difíciles es cuando más se necesita un Estado presente, que escuche, comprenda y genere soluciones. El gobernador Martín Llaryora vuelve a demostrar que gobernar también significa tener sensibilidad y ponerse del lado de quienes están haciendo un enorme esfuerzo para salir adelante”, afirmó Balduzzi.

El respaldo de los intendentes a Llaryora

Los integrantes de CoMuPro destacaron que el programa provincial apunta a aliviar la situación financiera de las familias y permitirles ordenar sus deudas, con el objetivo de recuperar capacidad de pago para afrontar los gastos cotidianos. El respaldo de los intendentes se produce además en un escenario de fuerte discusión política entre la Provincia y la administración de Javier Milei por el impacto de las políticas de ajuste sobre los ingresos de los hogares, la obra pública y los recursos destinados a provincias y municipios.

Desde CoMuPro plantearon que la asistencia anunciada por la Provincia debe combinarse con el sostenimiento de políticas públicas en áreas como educación, salud, seguridad y obra pública, además del acompañamiento al sector productivo.

“Córdoba no puede permanecer indiferente ante las dificultades que atraviesa su gente. Mientras desde la Nación se aplican políticas de ajuste que impactan directamente sobre los hogares, el Gobierno provincial toma la decisión de estar cerca, acompañar y brindar soluciones”, señalaron desde la organización que nuclea a intendentes y jefes comunales.

Para los intendentes, el programa “Alivio Cordobés” representa así una herramienta de contención frente a una problemática que, según remarcaron, ya se observa en forma directa en las economías familiares de distintas localidades de la provincia.