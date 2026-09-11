Netflix España anunció el estreno de la película “Oppenheimer”, los orígenes de la bomba atómica y ganadora de siete premios Óscar

En un movimiento estratégico de alto impacto, Netflix España anunció el estreno de la película “Oppenheimer” para el lunes 21 de septiembre de 2026, la superproducción biográfica dirigida por Christopher Nolan y ganadora de siete premios Óscar. Llega a consolidar su oferta de títulos galardonados con la historia que narra el Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial y, el dilema ético por la creación de la bomba atómica a través de programa científica y militar de Estados Unidos.

La película que tiene como protagonista estelar al irlandés Cillian Murphy en la piel de Robert Oppenheimer, desembarca tras haber cumplido su ciclo audiovisual en los cines y en ventanas premios de transmisión por medio de la señal de televisión de cable.

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El flamante flime de Netflix explora las dinámicas científicas, políticas y militares que llevaron al nacimiento de la era nuclear, entrelazando un drama humano complejo con una factura técnica e impecable.

“Oppenheimer” Cuenta la historia real del físico que trabaja contrarreloj para crear la primera bomba atómica, aunque luego terminó tremendamente atormentado por el uso que se le dio a esa terrible arma.

El interés por los orígenes de la física nuclear y las consecuencias geopolíticas del uso de la energía atómica no ha hecho más que crecer en la conversación pública. La narrativa construida por Nolan logra mantener en tensión permanente al espectador, sirviéndose de un reparto estelar compuesto por Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon y Florence Pugh.

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Con la inclusión de este título destacado en su catálogo, la famosa plataforma de streaming refuerza su liderazgo en el mercado global, ofreciendo a su audiencia una de las producciones cinematográficas más influyentes de la década.

“Oppenheimer”, el desembarco de una obra de gran escala a Netflix

El arribo de la película a la plataforma no solo responde a las demandas de los usuarios, sino a una visión clara sobre la capacidad de alcance del modelo de transmisión en el ecosistema actual.

Cillian Murphy en la piel de Robert Oppenheimer

Respecto a la potencia de este tipo de producciones dentro del catálogo y su desembarco ante audiencias globales, la directora en jefe de Contenidos de Netflix, Bela Bajaria, expresó: “Queremos ofrecer y albergar las películas más grandiosas del mundo dentro de nuestro servicio. Sumar una obra de la escala de “Oppenheimer” confirma nuestro compromiso de poner al alcance de nuestros miembros producciones de valor cultural indiscutible y el más alto nivel cinematográfico”.

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En esta línea, el CEO de Netflix, Theodore Sarandos, sostuvo que “películas de esta envergadura disfrutan de una audiencia igualmente gigantesca en nuestra plataforma. No hay razones para creer que el impacto de una gran historia dependa únicamente del tamaño de una pantalla; el verdadero motor es la calidad de la narrativa y la accesibilidad para millones de personas”.

La expectativa del público es muy grande, considerando la aclamación crítica que recibió desde su lanzamiento original y el arrastre cultural de la obra dentro de la historia del cine moderno.

PM