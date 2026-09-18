Luis Juez: "Yo pasé de comer milanesas, a que no me den pelota"

El senador Luis Juez advirtió sobre los recortes establecidos en el proyecto de Presupuesto 2027 en el área de discapacidad al afirmar que “contra esa piedra ya chocamos y nos fue muy mal”.

“No quiero asumir un rol jodido. Yo pasé de comer milanesas a que no me den pelota”, expresó en declaraciones a A24.

“Quiero pensar que hay un error”

“Seamos cuidadosos, seamos cautelosos. Yo quiero pensar, te lo juro por Milagros (una de sus hijas que es una persona con discapacidad), quiero pensar que hay un error, que esto se va a corregir ahora cuando venga a Diputados y que ha habido una mala comunicación”, agregó el legislador cordobés.

“La semana pasada le dieron orden al bloque de la Libertad Avanza que bajara y que acordara el tema discapacidad y el tema universitario, que lo acordara para discutir, que prestarán el cuórum”, recordó.

“Nadie puede ignorar que se está discutiendo en la Cámara de Diputados el tema de la prórroga de la emergencia en discapacidad, y que con mucha pericia, con mucha cintura, el bloque de la Libertad Avanza y sus aliados estaban tratando de encauzar”, precisó Juez.

Además contó que “el día miércoles al mediodía en Córdoba asumía la Cámara Federal”. “Iba el presidente de la Corte y yo como integro el Consejo de la Magistratura también estaba invitado. En esa actividad coincidimos con el presidente de la bancada de la Libertad Avanza, mi amigo Gabriel Bornoroni”, puntualizó.

“En un momento dado, como ese día estaban mandando el presupuesto a Diputados, le digo ´Gabi, yo te ruego, hacé lo imposible, sé que están discutiendo ahora, que han habilitado en la comisión la discusión del tema de discapacidad. Vos sabés lo que significa para mí, y las peleas, y dolores de cabeza, y los golpes, y porrazos que el tema me ha causado en lo personal, en lo político, en lo familiar”, detalló.

Según el senador cordobés, Bornoroni le dijo: “´Mirá Luis, para tranquilidad tuya, nosotros estamos trabajando para que el tema deje de ser una ley de emergencia, y la ley quede consagrada con características´”.

“Contra esa piedra ya chocamos”

“Contra esa piedra ya chocamos y nos fue muy mal. Yo no sé si eso no se está evaluando, no sé esta merituando”, aseguró Juez.

“Que el hombre sea el único animal que tropiece con la misma piedra, no significa que eso esté bien”, remarcó.

“Ese tema ya pasó por acá y pasó cuatro veces porque también contá los dos vetos que vinieron y que fueron rechazados”, volvió a recordar el titular del Frente Cívico.

“Me sorprende que este tema no lo estemos tomando en cuenta”, concluyó Juez.