UCR, en clave 2027: Gvozdenovich tendrá "más poder interno que Angeloz" en sus mejores tiempos

“Se hizo justicia”, lanzó un radical deloredista apenas se conoció el fallo de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que desestimó el planteo de Más Radicalismo, el espacio de Juan Jure y Ramón Mestre. La resolución cerró la disputa judicial por la conducción provincial de la UCR y dejó a Generación X como lista única de la interna partidaria. En pocos días, Matías “el Ruso” Gvozdenovich será proclamado nuevo presidente del Comité Provincia.

Con el control de la estructura partidaria y el respaldo territorial de intendentes, legisladores y concejales al proyecto De Loredo 2027, el nuevo jefe radical anticipa una etapa de “ordenamiento” y “desperonización”. La UCR entra ahora en una nueva etapa: reordenar el partido, profundizar su perfil opositor al peronismo y aceitar el despliegue territorial con la mirada puesta en 2027.

“Estábamos tranquilos. Sabíamos que iba a fallar bien porque teníamos todos los papeles en orden. No teníamos dudas”, declaró Gvozdenovich a Perfil Córdoba tras conocerse el pronunciamiento de la CNE. Y agregó, con una dosis de ironía después de haber denunciado durante la campaña la injerencia del PJ en la interna radical: “Siempre uno dice: ‘Che, el diablo puede meter la cola’”.

Con el fallo firme, el futuro titular de la UCR cordobesa puso el foco en lo que viene. “Ahora nos va a permitir ordenar el partido”, afirmó. Y ratificó la consigna central que había planteado durante la campaña interna: “Desperonizar el radicalismo”.

“No vamos ni a abuenarnos, ni abrazar a los que trabajaron con el PJ”, lanzó Gvozdenovich al endurecer el mensaje destinado a propios y extraños. “Se va a poner orden y se termina la joda. Lo que decimos, lo hacemos”, sentenció mientras los memes del "Ruso empoderado" y "Game Over para el PJ" explotaron en los grupos de Watsapp de los radicales.

La definición anticipa un proceso de reordenamiento interno que, según explicó, no será una decisión personal sino orgánica. “Yo no voy a abrazar a los que hagan daño al partido ni a abuenarme con los que le hacen daño al partido”, puntualizó el halcón radical.

En esa misma línea, precisó que las eventuales medidas sobre dirigentes o sectores del partido que le hicieron el juego al PJ no serán tomadas de manera unilateral. “Esto de desperonizar la UCR recién arranca. Ahora, después, las medidas que haya que tomar no las tomaré de manera unipersonal, sino que lo hará el Comité Provincia”, aportó.

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El poder territorial como activo para 2027

La proclamación de Generación X como lista única ratifica, además, la relación de fuerzas dentro del radicalismo cordobés. El sector de De Loredo junto a sus aliados tendrá mayoría propia en el nuevo Comité Provincia y, con Gvozdenovich al frente, concentrará el manejo de la estructura partidaria provincial.

En el entorno deloredista interpretan que el volumen de poder interno acumulado coloca a la nueva conducción en una posición excepcional dentro de la historia reciente del radicalismo cordobés. “Gvozdenovich va a tener más poder interno que Eduardo Angeloz en sus mejores tiempos”, lanzó un dirigente aliado a De Loredo, en una comparación destinada a dimensionar el peso que tendrá la nueva conducción.

La clave de ese poder, explican en el círculo próximo a De Loredo, no pasa solamente por la conducción formal del partido. También está en el despliegue territorial: intendentes radicales, legisladores, concejales y dirigentes con presencia en los distintos departamentos de la provincia.

“Tenemos muy buenos dirigentes en todo el territorio de la provincia”, destacó Gvozdenovich. Y planteó el desafío inmediato: “Hay que darle volumen a eso, orden y trabajo territorial”.

El actual jefe del bloque UCR en la Unicameral y nuevo jefe partidario aseguró que esa tarea ya comenzó. “Nosotros venimos trabajando ya con el estudio del mapa de la provincia”, aseveró. El propósito es transformar ese activo territorial en una escudería política capaz de disputar el poder provincial en 2027. “Avanzar en nuestra propuesta para ordenar el partido y luego ir por recuperar la provincia. Tenemos todo”, remarcó.

La referencia a 2027 aparece así como el próximo desafío después de la interna. El control del Comité Provincia le permite al deloredismo encarar esa discusión desde una posición interna consolidada y con una estructura territorial que, según su propia lectura, constituye uno de los principales activos de la UCR.

“Quedó ratificado el liderazgo de Rodrigo en el partido”, aseguró Gvozdenovich al referirse al exdiputado nacional, quien ya se subió a la carrera por la gobernación. Generación X cuenta, además, con el armado territorial de los intendentes radicales alineados detrás del proyecto De Loredo 2027, un activo que el sector busca convertir en plataforma electoral.

“Tenemos intendentes, legisladores y concejales en toda la provincia. Tenemos dirigentes en todos lados”, destacó. El objetivo, insistió, es darle “volumen”, orden y presencia territorial a esa estructura.

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La otra lógica de las alianzas

El cierre de la interna provincial también impacta sobre la discusión que atraviesa a la oposición cordobesa: cómo se construirá el espacio no peronista para 2027 y qué lugar ocupará la UCR frente a La Libertad Avanza, el juecismo y el PRO.

En ese punto, Gvozdenovich introdujo una lectura diferente a la idea de que el radicalismo necesariamente deberá salir a buscar una alianza con La Libertad Avanza. Con el partido ordenado y su estructura territorial bajo una conducción definida, entiende que la relación de fuerzas puede modificarse.

“Ahora los otros partidos se van a querer aliar con nosotros si tenemos ordenado todo el partido”, desafió. La frase condensa una de las apuestas políticas que se abren después del fallo judicial celebrado por el deloredismo: que la UCR deje de discutir desde una posición defensiva cómo integrarse a una eventual coalición opositora y pase a negociar desde el peso propio de su estructura territorial.

La interna acotada

La conducción provincial quedó en manos de Generación X, pero el mestrismo con Pablo Farias buscará revalidar su cuota de poder en las urnas. Este domingo disputará la conducción del Comité Capital frente a la lista oficialista encabezada por Miguel Nicolás. Colón, el bastión de Myrian Prunotto, será otro de los escenarios de la pulseada interna.

El mandato de la actual conducción provincial, en manos de Marcos Ferrer, vence el 30 de septiembre. Antes de esa fecha, Gvozdenovich será proclamado formalmente como nuevo presidente de la UCR de Córdoba y De Loredo exhibirá poder recargado en clave 2027.