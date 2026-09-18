CaCEC pone el foco en los costos del comercio exterior y busca ampliar la salida exportadora desde Córdoba

Reducir los costos que enfrentan las empresas para exportar y ampliar las posibilidades de salida desde el interior son dos de las principales prioridades que la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (CaCEC) puso sobre la mesa en un encuentro con el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia, Fernando Sibilla.

Durante la reunión, la entidad presentó una agenda de trabajo estructurada en seis ejes que apuntan a fortalecer la competitividad y la internacionalización del entramado productivo cordobés. Entre ellos aparecen la facilitación aduanera, una logística más federal, inversiones en infraestructura, revisión de la carga tributaria, negociaciones comerciales y una mayor participación de pequeñas y medianas empresas en el comercio exterior.

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El planteo parte de una problemática que atraviesa especialmente a las empresas del interior: la dependencia de la infraestructura portuaria de Buenos Aires y los costos adicionales que implica trasladar mercadería hasta esos puntos de salida.

Una agenda para bajar costos

Uno de los ejes planteados por CaCEC apunta a revisar y simplificar los trámites vinculados con las operaciones de comercio exterior. La entidad propone eliminar redundancias de control, avanzar en la digitalización y generar mayor previsibilidad operativa.

Dentro de ese capítulo, la Cámara puso especial atención en los tránsitos aduaneros y en la posibilidad de mejorar los flujos de mercadería que utilizan las aduanas subnacionales y los depósitos fiscales del interior.

El segundo eje está directamente vinculado con la logística. La propuesta apunta a consolidar un esquema federal que permita gestionar y consolidar despachos desde las propias jurisdicciones provinciales, reduciendo la dependencia histórica de la plaza portuaria de Buenos Aires y los costos fijos asociados al transporte terrestre.

En paralelo, CaCEC planteó la necesidad de avanzar con inversiones en infraestructura vinculada al comercio exterior. Allí aparece el Puerto Seco de la entidad, además de otros nodos logísticos, la disponibilidad de contenedores vacíos, la expansión de parques industriales y la mejora de la conectividad vial y aérea.

El Puerto Seco gana escala

La Terminal Portuaria del Interior, conocida como Puerto Seco CaCEC, ocupa un lugar central dentro de esa estrategia. Según informó la entidad, la iniciativa ya beneficia directamente a más de 800 pequeñas y medianas empresas de Córdoba y la región y superó las 1.100 operaciones desde el inicio de su actividad, a mediados de 2025.

El esquema busca que las empresas puedan gestionar parte de su operatoria de comercio exterior desde Córdoba y contar con contenedores para exportación en origen, reduciendo movimientos y costos logísticos.

La infraestructura cuenta actualmente con acuerdos permanentes con Ocean Network Express (ONE) y Mediterranean Shipping Company (MSC), a los que se sumaron China Ocean Shipping Company (COSCO) y la compañía internacional de servicios logísticos Dachser.

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Para CaCEC, ampliar la diversidad de operadores y garantizar disponibilidad de contenedores es una condición necesaria para que más empresas puedan exportar desde el interior y para que Córdoba gane peso como nodo logístico.

Más pymes exportadoras

Otro de los ejes de la agenda apunta a ampliar la base de empresas que participan del comercio exterior. La Cámara plantea la necesidad de incrementar la cantidad de mipymes exportadoras, diversificar destinos y promover un mayor agregado de valor sobre las materias primas producidas en las regiones del interior.

“Como Cámara, uno de nuestros principales lineamientos es promover y liderar la internacionalización de las empresas cordobesas, para que cada vez más compañías puedan insertarse y crecer en los mercados globales”, señaló Marcelo Bechara, presidente de CaCEC.

La entidad también planteó una revisión de la carga tributaria sobre la actividad exportadora y ratificó su posición a favor de una eliminación gradual de los derechos de exportación aplicados a las manufacturas industriales.

El objetivo, según la Cámara, es que las negociaciones comerciales y la apertura de nuevos mercados puedan traducirse efectivamente en mayores volúmenes exportados y no queden desvinculadas de las condiciones internas de competitividad.

El Gobierno provincial, ante la agenda empresaria

El planteo fue recibido por Sibilla, quien destacó la necesidad de articular las políticas públicas con las propuestas provenientes del sector productivo. “Estoy convencido de que necesitamos ordenamiento macro con política de desarrollo productivo, y es con la participación del sector privado y sus propuestas que transformaremos la competitividad de nuestra provincia”, sostuvo el ministro.

A partir del encuentro, CaCEC presentó además un plan de trabajo que busca posicionar a Córdoba como un hub estratégico del comercio exterior argentino. La iniciativa contempla aumentar la utilización de las aduanas localizadas en la provincia y captar operaciones de empresas cordobesas y de otras jurisdicciones vecinas.

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La propuesta se apoya en dos instrumentos. Por un lado, la Cámara plantea reorganizar el régimen de incentivos para pymes exportadoras y establecer aportes vinculados al incremento de las exportaciones, con el objetivo de ampliar la cantidad de empresas que venden al exterior y reducir sus costos logísticos.

Por otro, propone desarrollar un programa de competitividad logística integral que incremente la operatoria de comercio exterior a través de las aduanas de Córdoba.