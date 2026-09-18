Natalia de la Sota: "El Presupuesto 2027 de Milei ajusta aún más al sistema de discapacidad"

La diputada nacional Natalia de la Sota aseguró que “el Presupuesto 2027 de Milei ajusta aún más al sistema de discapacidad”.

Además precisó que “elimina la actualización automática y los valores iguales para las prestaciones en todo el país, y vuelve incompatible la pensión por discapacidad con el trabajo formal”.

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Ajuste en discapacidad

“Pero detrás de cada artículo hay mucho más que números”, expresó en una publicación de la red social “X”.

“Hay familias que todos los días pelean por una terapia, por un tratamiento, por una escuela, por una oportunidad”, agregó la diputada cordobesa.

“Familias que organizan su vida entera para acompañar, cuidar y sostener”, remarcó.

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“Una prestación no es un privilegio”

Además señaló que “una prestación no es un privilegio” y que ”para muchas personas es la posibilidad de vivir con mayor autonomía y dignidad”.

“Que ninguna decisión presupuestaria nos haga olvidar lo más importante: detrás de cada número hay una persona, una familia y una historia que merece ser acompañada”, concluyó De la Sota.