Interna radical: Ezequiel Lemos busca quedarse con la conducción de la UCR en Colón

La elección interna de la Unión Cívica Radical (UCR) de este domingo 20 de septiembre tendrá uno de sus focos políticos en el departamento Colón. Allí, el intendente de Río Ceballos, Ezequiel Lemos, buscará conducir la Regional Colón como candidato del espacio Generación X, con el objetivo de trasladar al plano partidario el perfil de gestión que construyó al frente del municipio y consolidar su protagonismo dentro del radicalismo cordobés.

La disputa se desarrolla en un momento de reconfiguración de la UCR provincial, atravesada por el debate sobre la renovación de sus liderazgos y el rol que tendrá el partido en la construcción de una alternativa rumbo a las elecciones de 2027. En ese escenario, Lemos busca posicionarse como uno de los dirigentes de una nueva generación de intendentes con experiencia de gobierno y fuerte anclaje territorial.

La principal carta de presentación del jefe municipal es la gestión desarrollada en Río Ceballos durante los últimos meses. La administración impulsó un plan de obras que incluyó pavimentaciones, recuperación de espacios públicos y proyectos de planificación urbana orientados al crecimiento de una de las ciudades que más se expandió en el Gran Córdoba.

Entre las intervenciones más importantes se destacan la pavimentación de las calles Nicanor Ceballos y Charcas, que superan los 7.000 metros cuadrados de superficie ejecutada. Las obras fueron realizadas con mano de obra municipal y mejoraron la conectividad hacia barrios, viviendas e instituciones educativas, entre ellas el IPEMyT 352 Alfredo Cavalotti.

La planificación contempla además nuevas pavimentaciones en distintos sectores estratégicos de la ciudad, con el objetivo de acompañar el crecimiento urbano y ordenar la circulación.

Otro de los ejes de la gestión fue la recuperación de espacios públicos. La Municipalidad renovó integralmente la Plaza Raúl Alfonsín, incorporando juegos inclusivos e interactivos, transformó el Parque Jorge Newbery, recuperó la Plaza San Isidro y actualmente avanza con obras en la Plaza Luther King.

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A esa agenda se suma uno de los proyectos considerados estructurales para la ciudad: la elaboración del nuevo Código de Ordenamiento Urbano, una iniciativa que busca establecer criterios para el desarrollo futuro de Río Ceballos, compatibilizando el crecimiento poblacional con la protección ambiental y la planificación del territorio.

Desde Generación X sostienen que los intendentes deben tener un papel más activo en las decisiones del partido y una mayor participación en la definición de la estrategia provincial.

El departamento Colón aparece como uno de los territorios de mayor peso dentro del mapa político cordobés. Su crecimiento demográfico, la cercanía con la capital y la diversidad de ciudades que lo integran lo convierten en un distrito estratégico para cualquier fuerza con aspiraciones electorales.