Presupuesto 2027: qué proyecta el Gobierno y qué advierte el análisis de CEPA

El Gobierno presentó el proyecto de Presupuesto 2027 con una premisa central: sostener el equilibrio de las cuentas públicas y, al mismo tiempo, proyectar una recuperación de la actividad económica. El texto oficial contempla un crecimiento del PBI de 4%, una inflación acumulada de 18% y un tipo de cambio oficial de $1.847,6 por dólar para diciembre del próximo año.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en su informe “Claves del proyecto de Presupuesto 2027”, considera que el escenario resulta más realista que el planteado en el Presupuesto 2026, aunque señala diferencias relevantes frente a las expectativas del mercado. Para 2027, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA proyecta un crecimiento de 2,9%, frente al 4% presupuestado.

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El organismo también pone el foco en la distancia entre las previsiones para 2026 y la evolución observada durante el año. El Presupuesto 2027 reduce de 5% a 3% la estimación de crecimiento para 2026, mientras que el REM de agosto ubica esa expansión en 2,1%. Según el análisis de CEPA, para alcanzar el 3% oficial en 2026, la actividad debería crecer a un ritmo interanual promedio de 4,3% durante los meses restantes del año.

Inflación y dólar: el sendero que plantea el Gobierno

En materia de precios, el proyecto estima que 2026 finalizará con una inflación acumulada de 29%, luego de haber registrado 21,3% hasta agosto. Para cumplir esa meta, durante el último cuatrimestre del año debería registrarse una variación promedio cercana al 1,6% mensual.

Para 2027, en tanto, el Presupuesto contempla una inflación acumulada de 18%, equivalente a un promedio mensual de 1,4%. El sendero oficial prevé además una desaceleración posterior: 10% para 2028 y 6% para 2029. El REM del BCRA, por su parte, proyecta una inflación de 30% para 2026 y de 21% para los 12 meses comprendidos entre agosto de 2026 y julio de 2027.

El tipo de cambio oficial fue proyectado en $1.600 para diciembre de 2026 y $1.847,6 para diciembre de 2027, lo que supone una suba nominal de alrededor de 15% durante el próximo año. Como la inflación prevista es superior a la depreciación cambiaria, el escenario oficial implica una apreciación real del peso. El REM, en cambio, proyecta $2.015,7 para diciembre de 2027.

Consumo e inversión, los motores de la recuperación

El proyecto asigna un papel importante al consumo privado, las exportaciones y la inversión como motores del crecimiento. El consumo privado crecería 3,4% en 2027, una dinámica que, según CEPA, requeriría una mejora sensible de los salarios reales.

La inversión aparece con una expansión proyectada de 9,2% para 2027 y de 27,4% acumulada entre 2027 y 2029. Sin embargo, el informe marca una diferencia respecto de las previsiones anteriores: el Presupuesto 2026 había estimado para este año una expansión de la inversión de 9,4%, mientras que el nuevo proyecto reconoce que finalmente cerraría 2026 con una caída de 2,1%.

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En comercio exterior, el Gobierno proyecta un incremento de 8,5% en las exportaciones y de 8,2% en las importaciones durante 2027. El superávit comercial se ubicaría en US$15.560 millones, aunque con una reducción progresiva hacia 2029 debido al mayor dinamismo de las importaciones. CEPA plantea como interrogante qué composición tendrán esas mayores compras externas: bienes intermedios destinados a la producción o bienes de consumo final.

La regla fiscal como eje del Presupuesto

El proyecto reafirma el equilibrio de las cuentas públicas como regla fiscal. Para 2027 contempla un superávit primario de 1,5% del PBI y un superávit financiero de 0,2%. El Gobierno sostiene que el equilibrio fiscal busca generar previsibilidad, estabilidad de precios y condiciones para la inversión privada.

CEPA, sin embargo, incorpora una observación sobre la forma de contabilizar los resultados financieros. El informe señala que el Gobierno capitaliza intereses de deuda en pesos y recuerda que el FMI cuestionó este criterio. Según el centro de estudios, si en 2025 se hubieran contabilizado esos intereses capitalizados, el resultado financiero habría pasado de superavitario a un déficit cercano a $6,72 billones.

Más presión tributaria y un RIGI que no aparece en la cuenta

Otro de los puntos destacados por CEPA es la evolución de los ingresos tributarios. El Presupuesto 2027 proyecta una presión tributaria de 21,70% del PBI, frente al 21,06% estimado para 2026: un incremento de 0,64 puntos porcentuales.

Entre los principales aumentos previstos aparecen el impuesto a los combustibles, cuya recaudación crecería 59,3%; los derechos de exportación, 41,3%; los derechos de importación, 39,2%; y la tasa de estadística, 39,3%. Ganancias, por su parte, crecería 30,5%, mientras que los aportes y contribuciones a la Seguridad Social subirían 19,7%.

El informe también pone bajo análisis el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El gasto tributario asociado al régimen no está incluido en las estimaciones oficiales. CEPA calcula, a partir de los 23 proyectos aprobados que releva, un costo fiscal anual de entre US$2.888 millones y US$3.175 millones, equivalente aproximadamente a 0,5% del PBI.

Deuda, partidas sociales y organismos públicos

El proyecto también contempla nuevo endeudamiento. Para 2027 anticipa un endeudamiento neto en moneda local de $9,2 billones, mientras que el artículo 42 autoriza al Gobierno a emitir hasta US$33.700 millones en títulos denominados en moneda y jurisdicción extranjera. Los vencimientos en moneda extranjera del Tesoro para el año suman US$23.787 millones entre capital e intereses.

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En materia de gasto, CEPA compara las partidas presupuestarias de 2027 con las de 2023 en términos reales. El análisis muestra reducciones en distintas áreas. Entre los programas educativos relevados, por ejemplo, aparecen caídas reales de 87,6% en acciones de formación docente, 100% en Conectar Igualdad, 32,7% en desarrollo de la educación superior, 79,4% en becas estudiantiles y 94,1% en infraestructura y equipamiento.

En salud, el informe identifica reducciones reales en varios organismos respecto de 2023, entre ellas 37,7% en la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS-Malbrán), 39,1% en el Hospital Sommer, 50,9% en el Hospital Laura Bonaparte y 41,6% en el Hospital Posadas.

También aparecen fuertes variaciones negativas en organismos y programas vinculados con transporte y obra pública. CEPA registra, entre otros casos, una reducción real de 76,8% en la Dirección Nacional de Vialidad y caídas de hasta 100% en determinados programas de infraestructura.

A esto se suma la eliminación del financiamiento específico para INTA, INTI y SENASA, vinculado a una asignación sobre las importaciones. Según CEPA, la medida implica una reducción real del presupuesto de 50% para INTA y 40% para SENASA, mientras que para INTI el recorte llegaría al 100% de esa fuente específica.

En síntesis, el proyecto de Presupuesto 2027 plantea un escenario de crecimiento económico, menor inflación y continuidad del superávit fiscal, con la inversión y las exportaciones como componentes centrales de la expansión. El análisis de CEPA pone el foco en las diferencias entre esas proyecciones y las expectativas de mercado, en el resultado de las metas planteadas para 2026 y en el impacto real de la asignación de recursos entre las distintas áreas del Estado.