Maratón de Buenos Aires 2026: cuál es el recorrido completo y cómo inscribirse

Este domingo 20 de septiembre se llevará a cabo la Maratón de Buenos Aires, donde más de 17.000 participantes correrán los 42 kilómetros a través de algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad porteña. El recorrido iniciará a las 7:00 y tendrá una duración máxima de 6 horas.

En esta edición, los organizadores del evento incorporaron la Blue Line, que se trata de unas líneas azules que trazan el camino de la carrera. De esta manera, los corredores podrán optar por el tramo más eficiente y evitar agregar metros innecesarios que puedan afectar a la distancia final recorrida.

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42K de Buenos Aires: el recorrido completo de la maratón

La largada está prevista para las 7 de la mañana en la intersección de Figueroa Alcorta y Dorrego. Los participantes deberán correr por la Avenida Alcorta hasta llegar a la General Paz y regresar por la misma calle, que los llevará a pasar cerca de Ciudad Universitaria y el Estadio de River Plate.

Luego de correr cerca del Hipódromo de Palermo y el Rosedal, deberán tomar la Avenida del Libertador para pasar cerca del Ecoparque, hasta llegar al Cementerio de la Recoleta. Luego tendrán que atravesar la 9 de Julio y llegar al Teatro Colón y al Obelisco para después doblar en la Avenida Corrientes.

Después de doblar por Leandro N. Alem y encontrarse con Casa Rosada, deberán correr hasta llegar a la cancha de Boca Juniors. En ese momento, comenzarán a volver al punto de inicio y se toparán con la fuente Las Nereidas, en Puerto Madero, y el Museo de los Inmigrantes. Para el tramo final, deberán avanzar por la avenida Ramón Castillo hasta chocar con el Planetario y, finalmente, arribas al punto de llegada, en Figueroa Alcorta y Dorrego.

El pronóstico en el AMBA registrará una fuerte fluctuación térmica durante esta semana en el tramo final del invierno

Cómo inscribirse a la Maratón de Buenos Aires 2026

Para inscribirse a la Maratón de Buenos Aires, los participantes deberán ingresar a la página de Ticketear con usuario y contraseña o, en su defecto, registrarse en la plataforma. Se deberá crear un perfil con los datos personales para poder acceder a la inscripción.

El costo para participar en el evento deportivo es de $121.000 para los residentes argentinos. Por otro lado, en el caso de los extranjeros, la entrada tiene un valor de US$120.

JSM/fl