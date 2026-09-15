Obras de Metrogas complican el ingreso a la Ciudad y generan largas demoras

Por trabajos a cargo de Metrogas, siguen restringidos dos carriles centrales en la Avenida Lugones, en la curva de conexión desde Av. General Paz, lo que está provocando demoras en el acceso a la Ciudad desde la zona Norte. Las autoridades de la empresa responsable de la red de gas, indicadaron que la duración de la restricción de carriles dependerá del tiempo de secado del material utilizado para cubrir una excavación.

Las reparaciones iniciaron el viernes 11 de septiembre por la noche, cuando detectaron una fuga en una válvula de la red de alta presión. Las obras se extendieron más de lo previsto, lo que resultó en que hasta este martes dos carriles de la avenida Lugones continúen afectados al tránsito.

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Según informó la empresa, la perdida fue reparada y anoche terminaron de hormigonar el pozo y reconstruir la calzada vehicular, con el fin de normalizar el tránsito en la zona.

Durante esta madrugada se reconfiguró la señalización vial y se habilitó un carril adicional para la circulación.

RM/fl