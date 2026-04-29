El Planetario renueva su iluminación por sus 60 años: tecnología, diseño y espectáculo en la cúpula porteña

El Planetario Galileo Galilei avanza en un proceso de actualización integral de su sistema de iluminación exterior en el marco de su 60º aniversario. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, busca mejorar tanto el rendimiento técnico como el impacto visual de uno de los edificios más emblemáticos del paisaje porteño.

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El proyecto contempla el recambio de 390 luminarias, de las cuales 360 se ubican en la cúpula y 30 en las bases de apoyo. La intervención responde al desgaste acumulado de las instalaciones anteriores, que afectaba la potencia y la calidad cromática de la iluminación.

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Tecnología RGBW: cómo funcionan las nuevas luces del Planetario

Uno de los ejes centrales de la modernización es la incorporación de tecnología RGBW (rojo, verde, azul y blanco), que permite generar una amplia gama de colores con mayor precisión. A diferencia de sistemas convencionales, la inclusión del canal blanco mejora la fidelidad cromática y la calidad de las tonalidades.

Las nuevas luminarias admiten niveles avanzados de graduación y movimiento, lo que habilita la creación de efectos visuales dinámicos. Entre las posibilidades más destacadas se encuentra la reproducción de las fases de la Luna sobre la cúpula, en sintonía con la temática astronómica del espacio.

Iluminación inteligente: control remoto y programación de efectos

El sistema incorpora además tecnología de telegestión, que permite operar las luminarias de forma remota. Esto facilita la programación de secuencias lumínicas, la adaptación a eventos especiales y la creación de intervenciones visuales específicas.

La automatización no solo optimiza el uso del sistema, sino que también permite una mayor flexibilidad para integrar la iluminación del Planetario a la agenda cultural y turística de la Ciudad.

Eficiencia energética y sustentabilidad en edificios emblemáticos

La renovación también apunta a mejorar la eficiencia energética del edificio. Las nuevas luminarias ofrecen mayor rendimiento y durabilidad, lo que reduce el consumo eléctrico y los costos de mantenimiento.

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Este tipo de intervención forma parte de una tendencia global que busca modernizar la infraestructura urbana sin perder el valor patrimonial de los espacios históricos.

Planetario Galileo Galilei: seis décadas de divulgación científica en la Ciudad

Inaugurado en 1966, el Planetario Galileo Galilei es el principal centro de divulgación astronómica de la Ciudad. Ubicado en el Parque Tres de Febrero, en el barrio de Palermo, se consolidó como un espacio clave para acercar la ciencia al público.

El edificio cuenta con una sala principal equipada con 360 butacas reclinables y una cúpula de 20 metros de diámetro, donde se proyectan alrededor de 8.900 estrellas, planetas y satélites. Además, dispone de un museo, una sala secundaria y una colección de meteoritos.

Un aniversario que combina innovación, ciencia y patrimonio

La modernización del sistema de iluminación se inscribe en las celebraciones por los 60 años del Planetario, con el objetivo de reforzar su rol como ícono cultural, educativo y turístico.

Con esta actualización, el edificio no solo mejora su infraestructura, sino que redefine su presencia en la noche porteña, integrando tecnología, diseño y divulgación científica en una propuesta visual renovada.

LV / EM