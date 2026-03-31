El Planetario invita a ver el despegue a la Luna de la misión Artemis II con pantalla gigante al aire libre

En una propuesta que combina ciencia, tecnología y espectáculo, el Planetario Galileo Galilei anunció una jornada especial para este miércoles 1 de abril, para seguir en vivo el histórico despegue de la misión Artemis II de la NASA a la Luna. El evento se realizará al aire libre a partir de las 18 horas, con una pantalla gigante que permitirá al público vivir cada instante de este nuevo paso en la exploración espacial, con entrada libre y gratuita.

Habrá espacios dedicados a la divulgación científica donde se abordarán temas como los objetivos del programa Artemis, el rol de la tecnología en los viajes espaciales y los desafíos de enviar a los cuatro astronautas a la Luna, seleccionados por la NASA, con miras a futuras misiones a Marte.

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El evento no se limitará a la transmisión del lanzamiento de la misión Artemis II. También, durante la jornada, el público podrá disfrutar de intervenciones audiovisuales, propuestas educativas y charlas a cargo de especialistas en astronomía.

Misión Artemis II de la NASA

"Queremos que quienes asistan no solo vean el lanzamiento, sino que lo vivan. Por eso diseñamos una intervención audiovisual que acompañe ese momento histórico y lo potencie desde lo artístico y lo educativo”, señalaron desde el Planetario Galileo Galilei de la Ciudad de Buenos Aires.

La transmisión de la histórica misión espacial estará acompañada por actividades interactivas, música y contenidos educativos pensados para todas las edades. Entre ellas, se destaca la experiencia envolvente del “Show mapping”. ¿En qué consistirá?

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Uno de los grandes atractivos de la jornada será el espectáculo de “show mapping”, una técnica audiovisual que utiliza proyecciones de alta precisión sobre superficies reales, en este caso, la cúpula del Planetario, para crear efectos visuales tridimensionales y envolventes.

A través de esta tecnología, el edificio se convertirá en una pantalla dinámica donde se recrearán escenas del universo, despegues espaciales, paisajes lunares y secuencias inspiradas en la misión Artemis II. La combinación de luces, animaciones y sonido generará una experiencia inmersiva que permitirá a los espectadores sentirse parte del viaje.

Misión Artemis II

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Este tipo de espectáculo, cada vez más popular en eventos culturales y científicos, busca fusionar arte y tecnología para potenciar la narrativa visual, logrando que el público no sólo observe, sino que también experimente el contenido de una manera sensorial.

PM