La Unidad de Flagrancia (UFLA) Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, a instancias del auxiliar fiscal Mariano Petroselli, logró la prisión preventiva para un imputado por amenazar a su ex pareja, a quien tenía prohibido acercarse y contactar. Lo atraparon cuando merodeaba la casa donde la mujer vive con su padrastro, que también recibió mensajes intimidatorios. La medida restrictiva de la libertad solicitada por el auxiliar fiscal Petroselli fue concedida por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº31, a cargo de Susana Parada.

El imputado ya había sido condenado por el delito de lesiones en contexto de violencia de género y tenía una prohibición de acercamiento y contacto respecto de su ex pareja.

El ahora detenido le había enviado mensajes amenazantes al padrastro de la víctima y a la mujer para luego acercarse al domicilio de ambos, hecho que fue advertido por el centro de monitoreo de tobilleras electrónicas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

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De esta manera, el imputado fue detenido en flagrancia en las inmediaciones del domicilio de la víctima y su padre. Luego del pedido del auxiliar fiscal Petroselli, el hombre quedó en prisión preventiva por los delitos de amenazas coactivas en contexto de violencia de género y desobediencia a la autoridad.

Otro caso de violencia de género en el barrio porteño de Chacarita

Por otra parte, y en otro hecho de violencia de género, la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal porteño, también obtuvo la prisión preventiva para un imputado que amenazó a su ex pareja con un cuchillo en el barrio porteño de Chacarita.

El hombre fue detenido en la vía pública por personal de la Policía de la Ciudad luego de intentar agredir a la mujer y, durante la audiencia de intimación de los hechos en la sede de la Fiscalía, se mostró hostil y agresivo. Incluso, amenazó a las funcionarias allí presentes.

Ante estas circunstancias, el riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, y que el imputado tenía antecedentes penales por robo y hurto; el auxiliar fiscal Julián Pistone solicitó la prisión preventiva por los delitos de amenazas agravadas por el uso de armas en contexto de violencia de género, en concurso real con amenazas simples y atentado a la autoridad.

La medida fue concedida por la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°15, a cargo de Karina Andrade, mientras dure el proceso en su contra.

cp