Salen a la venta las entradas para los Foo Fighters en River: cuáles son los precios y cómo comprarlas en cuotas

La ansiedad llegó a su fin y es momento de agarrar la calculadora para asegurar un lugar en la gran fiesta del rock. Tras confirmar su tan ansiado regreso a la Argentina, los Foo Fighters habilitaron la venta de entradas para el explosivo banquete musical que darán el próximo 25 de febrero de 2027 en el Estadio River Plate. Una noticia inmejorable que revoluciona la agenda cultural y pone en marcha la cuenta regresiva para el reencuentro más esperado con Dave Grohl y su inagotable lista de éxitos.

Para organizar el bolsillo y no quedarse afuera, hay que tener el calendario a mano. La comercialización oficial de los tickets se realiza de forma exclusiva mediante la plataforma All Access, dividida en dos etapas clave para ordenar la alta demanda. Este mismo martes 11 de agosto se levantó el telón con la preventa para clientes Macro Visa, mientras que el miércoles 12 de agosto, también desde las 10 de la mañana, se habilitará la ansiada venta general para que cualquier fanático pueda acceder con todos los medios de pago.

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El abanico tarifario, que ya incluye el costo por cargo de servicio, fue pensado para abarcar distintas opciones según la experiencia que busque cada espectador. Para quienes deseen cuidar el presupuesto, la alternativa más económica es la Platea Sívori Alta, fijada en $132.250. Un escalón más arriba se ubica la Platea Sívori Media, a $143.750, seguida por las ubicaciones altas de las tribunas San Martín y Belgrano, que alcanzan los $195.500.

Quienes prefieran vivir la adrenalina del pogo bien pegados a la valla en el Campo Delantero deberán desembolsar unos llamativos $396.750, mientras que las plateas laterales bajas e inferiores tocan el tope de $419.750. El gran alivio para las billeteras llega de la mano de la Concert Week: hasta el 16 de agosto (o hasta agotar el stock disponible), los clientes del banco auspiciante podrán patear el pago en hasta 9 cuotas sin interés, un beneficio que luego pasará a ser de 6 cuotas.

Además, la velada en el Monumental promete ser un festival en sí misma, dándole un protagonismo estelar a la escena nacional. Antes de que los estadounidenses copen la parada, el escenario será calentado por el enorme talento de los mendocinos de Usted Señálemelo y el ascendente dúo Pacifica.

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La excusa perfecta: disco fresco y clásicos de siempre

El pretexto de la banda para armar las valijas y bajar nuevamente a Sudamérica es el arrollador Take Cover Tour. Esta gira mundial no solo marca el debut en vivo en nuestro país del virtuoso baterista Ilan Rubin, sino que sirve como carta de presentación de Your Favorite Toy, el luminoso duodécimo álbum de estudio que el grupo editó en abril de 2026. Tras sanar heridas, lograron recuperar la crudeza de su sonido garajero combinada con melodías amigables y letras que celebran la resiliencia.

Quienes ya espiaron los primeros shows de este tour en otras latitudes aseguran que los recitales son un verdadero abrazo al alma. El espectáculo está finamente diseñado para transitar distintos estados de ánimo, mezclando la furia arrolladora de sus guitarras eléctricas con momentos acústicos profundamente emotivos. Como regalo extra, la banda está desempolvando canciones que no tocaban hace más de diez años y covers sorpresa que convierten cada noche en una experiencia irrepetible.

Con las coordenadas claras y los tickets ya disponibles a un par de clics de distancia, la quinta visita de los Foo Fighters a la Argentina promete quedar en la historia grande de los recitales. A quince años de aquel flechazo inicial en el Quilmes Rock de 2012, el vínculo de la banda con su público más fiel sigue intacto. Febrero parece lejos, pero la ilusión ya está en marcha: solo queda asegurar la entrada, afinar la garganta y prepararse para una noche mágica de puro rock.

TC/MSS