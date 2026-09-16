Sáenz cuestionó al Gobierno tras reunirse con Santilli: “La paciencia se va acabando cuando vemos falta de reciprocidad”

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, cuestionó al Gobierno nacional por la falta de respuestas a los reclamos de las provincias y advirtió que “la paciencia se va acabando” ante lo que definió como una falta de “reciprocidad”. Sus declaraciones se produjeron después de la reunión que mantuvo este miércoles con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a otros mandatarios provinciales.

“La paciencia se va acabando y se va agotando cuando vemos esta hipocresía y falta de consideración y de reciprocidad para con los gobernadores que acompañamos, ayudamos”, afirmó Sáenz al salir del encuentro. El mandatario salteño planteó así uno de los principales reclamos que los gobernadores vienen llevando a la Casa Rosada en el marco de las negociaciones por la agenda legislativa y los recursos para las provincias.

Santilli comenzó a negociar con los gobernadores y pidió apoyo para el Presupuesto 2027

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Aunque la ronda de reuniones convocada por Santilli tiene entre sus ejes el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, Sáenz señaló que durante el encuentro también se abordaron cuestiones pendientes entre Nación y las provincias. La ronda forma parte de una serie de reuniones con siete gobernadores que el Gobierno busca utilizar para acercar posiciones antes del tratamiento de sus principales proyectos en el Congreso.

“Después, hablamos de cuestiones que nos están pasando a los gobernadores, sobre todo aquellos que acompañamos distintas leyes a nivel nacional y que a nivel provincial no tuvimos acompañamiento”, agregó Sáenz. El gobernador puso de esta manera el foco en la relación entre el respaldo que algunos mandatarios dieron a iniciativas del Ejecutivo y las respuestas que esperan recibir en sus distritos.

MSS

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La reunión con Sáenz, Raúl Jalil, Juan Pablo Valdés y Osvaldo Jaldo fue la primera de una ronda que continuará este jueves con otros tres gobernadores. En paralelo, el Gobierno busca avanzar en acuerdos para el Presupuesto 2027, la reforma electoral y otros proyectos de su agenda legislativa.

El reclamo de Sáenz se suma a las discusiones que los gobernadores mantienen con la Nación por obras, financiamiento, subsidios y recursos provinciales. En el caso de los mandatarios del Norte, entre los temas planteados también aparece la creación de un régimen de Zona Cálida para reducir el impacto de las tarifas eléctricas en las provincias de esa región.