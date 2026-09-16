Santilli comenzó a negociar con los gobernadores y pidió apoyo para el Presupuesto 2027

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, comenzó este miércoles la ronda de negociaciones con los gobernadores para conseguir respaldo al Presupuesto 2027. El funcionario recibió en la Casa Rosada a los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil; Corrientes, Juan Pablo Valdés; Salta, Gustavo Sáenz, y Tucumán, Osvaldo Jaldo, a quienes pidió acompañamiento para la ley de gastos que el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso.

El encuentro se extendió durante más de dos horas y estuvo centrado en las variables económicas del proyecto y en los reclamos de las provincias. Los gobernadores plantearon sus necesidades en materia de obras públicas, fondos nacionales y energía, mientras que Santilli buscó avanzar en un esquema de diálogo que permita destrabar el tratamiento legislativo.

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Uno de los principales pedidos fue el de una tarifa eléctrica diferencial para el norte argentino. Jaldo reclamó que las provincias de la región reciban un tratamiento similar al de la Patagonia durante los meses de mayores temperaturas, debido al incremento del consumo de electricidad.

“Lo que creo es una forma y una decisión de darle el mismo tratamiento al norte del país como al sur”, sostuvo el gobernador tucumano al referirse al reclamo.

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La negociación recién comienza. Este jueves Santilli continuará con la ronda de encuentros junto al ministro de Economía, Luis Caputo, cuando reciba al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. Luego será el turno de Leandro Zdero, de Chaco, y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego.

La Casa Rosada busca así comenzar a ordenar el escenario parlamentario antes de que el proyecto avance en las comisiones de Diputados. El Presupuesto 2027 ingresó formalmente a la Cámara baja el martes y comenzará a discutirse durante octubre.

El proyecto contempla un crecimiento del 4% del PBI, una inflación promedio del 21,1% y un tipo de cambio de $1.728 para diciembre de 2027. También establece como uno de los principales objetivos del Gobierno sostener el superávit financiero.

Para el oficialismo, el desafío será compatibilizar ese objetivo fiscal con los pedidos de los gobernadores. La negociación provincial será clave para conseguir apoyos de los legisladores que responden a los mandatarios o integran bloques dialoguistas.

El debate por el Presupuesto, además, se dará en paralelo con otras iniciativas que el Gobierno pretende llevar al Congreso, entre ellas la eliminación de las PASO, la reforma electoral y cambios en el régimen de Zonas Frías. Por eso, los encuentros de Santilli con los gobernadores funcionan también como una primera instancia para reconstruir acuerdos políticos de cara a la agenda legislativa de los próximos meses.

RG/MSS