Zona Frías: LLA logró dictamen del Senado para eliminar descuentos en facturas de gas

El Gobierno consiguió que el Senado apruebe el dictamen favorable al proyecto de ley de Zonas Frías, habilitando que se avance en la sanción de la ley que solo dejará ese subsidio a las provincias de la Patagonia y las zonas de Malargüe (Mendoza) y la Puna. En cambio, verán sensibles aumentos las facturas de 1,6 millones de usuarios de las provincias de provincias de Buenos Aires, San Luis, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Tucumán y Catamarca.

Se acordó este miércoles que esa iniciativa, aprobada en mayo pasado en Diputados, se debatirá la próxima semana junto con la reforma del Banco Central y Mercado Voluntario de Carbono.

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Una de las primeras voces que anticipó su rechazo a la iniciativa fue la senadora cordobesa Alejandra Vigo, señalando que "el proyecto carece de transparencia y habilita un esquema discrecional para el recorte de subsidios".

"No apoyaré las modificaciones del Ejecutivo nacional sobre el régimen de Zona Fría. En el caso de nuestra provincia, unos 700 mil usuarios perderán los subsidios sin importar la zona en la que vivan. A esta situación se suma una clara inequidad: mientras se condonan las deudas que las prestatarias de energía del AMBA mantienen con Cammesa, se castiga el esfuerzo de nuestra empresa provincial de energía, EPEC, que cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones", destacó Vigo en sus redes sociales.

Los detalles de quienes perderán el subsidio

La reforma al régimen de Zona Fría modificó la ley aprobada en 2021 (entonces con 190 votos a favor en Diputados y 51 apoyos en el Senado), sumando a quienes recibían subsidios en las boletas de gas a 3 millones de usuarios en diez provincias.

Así había descuentos que iban del 30% y el 50% del valor del fluido consumido a zonas de Buenos Aires, San Luis, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Tucumán y Catamarca, todas ellas signadas por duras temperaturas invernales.

Uno por uno, cómo votaron los diputados el proyecto que modifica la Ley de Zonas Frías

Sin embargo, el Gobierno libertario en su cruzada de ajustes apunta a dejar ese beneficio solo para la las provincias de la Patagonia, la zona de Malargüe en Mendoza y la Puna, lo que en los hechos significará subas en las boletas que reciben 1,6 millones de usuarios repartidos en buena parte del centro y norte del país

"Tiene que haber subsidios focalizados en aquellas familias que tienen ingresos más bajos. No puede haber subsidios generalizados, eso es injusto y lleva a la ineficiencia de la energía", dijo la secretaria de Energía María Tettamanti en el plenario del Senado, admtiendo que el Estado hará erogaciones en concepto de "cancelación de las obligaciones que las distribuidoras del servicio público de electricidad tuvieran con CAMMESA por la compra de energía eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)".

De allí venía justamente la queja de la cordobesa Vigo, cuestionando que se condonen deudas deudas de quienes tienen deudas con Cammesa, y "castigando el esfuerzo" de la cordobesa EPEC que no registraba atrasos.

Acuerdo en el Senado y agenda para la próxima semana

El oficialismo y sus aliados acordaron avanzar este jueves en el Senado con el proyecto de Inocencia Fiscal, tres pliegos de jueces, el traspaso de competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires y la reforma de Biocombustibles. La inclusión de esta última iniciativa permitió cerrar el temario, aunque todavía persisten diferencias sobre la participación de las pymes de biodiésel en el mercado.

En paralelo, el debate sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central quedó postergado para la próxima semana por diferencias en torno al mecanismo para elegir a sus directores. También quedó pendiente el proyecto sobre el Mercado Voluntario de Carbono. El oficialismo busca así sostener el acuerdo con los bloques aliados y avanzar con una agenda legislativa que combina proyectos propios con iniciativas reclamadas por distintos sectores.

HB/MSS