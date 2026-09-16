Malvinas: el Gobierno terminó el proyecto de ley y lo enviará al Congreso

El Gobierno de Javier Milei terminó de redactar el proyecto de ley sobre Malvinas y prevé enviarlo este miércoles 16 al Congreso. La iniciativa busca reforzar las herramientas del Estado frente a las actividades económicas que se desarrollan en las islas y, en particular, frente a la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.

El texto fue terminado durante la madrugada y será girado a la Cámara de Diputados. Según anticiparon, el proyecto está dividido en alrededor de seis títulos y contempla medidas vinculadas con las sanciones económicas, la seguridad nacional, la protección de infraestructura crítica y el control de los espacios marítimos y aeroespaciales.

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Uno de los principales objetivos del Gobierno es ampliar el alcance de las sanciones contra empresas que participen de actividades consideradas ilegales por la Argentina en las Islas Malvinas. El foco está puesto especialmente en aquellas compañías que intervienen en la exploración y explotación de hidrocarburos y otros recursos naturales.

La iniciativa llega después de que el Ejecutivo endureciera su postura frente al avance de proyectos petroleros en las islas. En particular, el Gobierno cuestionó las actividades vinculadas con Sea Lion, el proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos ubicado al norte de las Malvinas e impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.

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La discusión sobre los recursos naturales cobró mayor dimensión durante las últimas semanas a partir del avance de las tareas vinculadas con ese proyecto. En paralelo, una jueza federal de Río Grande ordenó suspender las actividades relacionadas con Sea Lion mientras se analiza el impacto ambiental de las operaciones.

El Gobierno busca ampliar las herramientas contra las empresas

El proyecto que llegará al Congreso busca darle al Estado mayores herramientas para actuar frente a compañías que participen de actividades económicas en las islas sin autorización argentina. La intención oficial es que las sanciones no queden limitadas exclusivamente a las empresas que realizan tareas de exploración petrolera, sino que puedan alcanzar también a otras firmas vinculadas con esas operaciones.

La propuesta se inscribe en una estrategia que el Ejecutivo comenzó a desarrollar a principios de septiembre, cuando anunció nuevas medidas frente al avance de las actividades hidrocarburíferas en el Atlántico Sur.

El Gobierno ya había comunicado que avanzaría con cambios en el marco normativo para fortalecer la capacidad del Estado de sancionar a empresas que intervengan en actividades que la Argentina considera contrarias a sus derechos sobre las islas.

En ese contexto, el proyecto incorpora además cuestiones vinculadas con la seguridad y la defensa de los intereses estratégicos argentinos. Entre los puntos mencionados aparecen mecanismos para la protección de infraestructura crítica y herramientas relacionadas con los espacios marítimos y aeroespaciales.

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La presentación también busca darle al Congreso un rol central en la discusión de una política de Estado sobre Malvinas, los recursos naturales y el Atlántico Sur. Una vez ingresado el proyecto, comenzará el tratamiento parlamentario y el oficialismo deberá reunir los apoyos necesarios para avanzar con la iniciativa.

El envío al Congreso se produce, además, en un momento en el que el Gobierno procura consolidar su política hacia las islas. La cuestión combina el reclamo argentino de soberanía, la explotación de recursos naturales y la disputa diplomática con el Reino Unido, que mantiene el control de las islas desde 1833.

La nueva iniciativa busca, así, concentrar en una misma ley distintas herramientas económicas, de seguridad y de protección de los recursos estratégicos. El próximo paso será conocer el texto definitivo que el Ejecutivo remitirá al Parlamento y el alcance concreto de las sanciones que propone.

RG/MSS