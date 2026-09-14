El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pone en marcha un plan de reordenamiento vial que abarcará la modificación en el sentido de circulación de 18 calles y avenidas porteñas. El objetivo central de la medida es adaptar la infraestructura urbana para el paso del Trambus T1, la nueva línea de transporte público 100% eléctrica que conectará Nueva Pompeya con Aeroparque a lo largo de un trazado de 20 kilómetros y cuya puesta en marcha está prevista para fines de 2026.

Las intervenciones se ejecutarán de manera progresiva en tres fases para facilitar las maniobras de las unidades, optimizar la fluidez del tránsito y reforzar la seguridad vial en zonas de alto flujo vehicular.

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Etapa 1: Caballito y Almagro (A partir del 15 de septiembre)

Esta primera fase contempla modificaciones directas en la circulación de cinco calles, acompañadas por la presencia de agentes de tránsito para orientar a los conductores:

Av. La Plata (entre Chaco/Quito y Av. Rivadavia): Pasa a tener sentido único de sur a norte.

José Mármol (entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen): Pasa a sentido único de norte a sur.

Hipólito Yrigoyen (entre Muñiz y José Mármol): Se transforma en arteria de doble sentido.

Quito (entre Av. La Plata y Muñiz): Tendrá sentido único de oeste a este.

Pringles (entre Lezica y Av. Rivadavia): Pasará a circular únicamente de norte a sur.

Cambios en el estacionamiento y colectivos: en la Av. La Plata quedará prohibido estacionar las 24 horas en ambas manos. Por su parte, en la calle Quito se permitirá el estacionamiento sobre la acera par, mientras que sobre la impar estará prohibido estacionar y detenerse por la presencia de la ciclovía. Asimismo, la línea 2 de colectivos modificará su recorrido hacia Lomas del Mirador: dejará de transitar por Av. La Plata y tomará la calle Quito, desviando por Quintino Bocayuva hacia la Av. Rivadavia.

Etapa 2: Avenidas clave y reordenamiento en Caballito

La segunda instancia del plan abarcará arterias de alto tránsito en torno a los ejes de Honorio Pueyrredón y Acoyte:

Av. Honorio Pueyrredón (entre Av. Ángel Gallardo y Neuquén): Pasa a sentido único norte-sur.

Calle de convivencia paralela a Av. Honorio Pueyrredón (entre Neuquén y Av. Avellaneda): Cambia su orientación hacia Neuquén.

Av. Acoyte (entre Neuquén y Díaz Vélez): Tendrá sentido único sur-norte.

Juan B. Ambrosetti (entre A. Jauretche y Av. Rivadavia): Quedará con sentido único norte-sur.

Felipe Vallese (entre Acoyte y Ambrosetti): Se convierte en doble sentido.

Balcarce (entre Yerbal y Av. Rivadavia): Cambiará a sentido único sur-norte.

En materia de estacionamiento, la Av. Acoyte prohibirá el aparcamiento las 24 horas del lado impar y los días hábiles de 7 a 21 horas del lado par. En Balcarce se podrá estacionar únicamente del lado impar, y en Ambrosetti (tramo Jauretche-Alfaro) estará prohibido del lado impar.

Etapa 3: Adecuaciones complementarias

La fase final completará el esquema de giros y accesibilidad con los siguientes cambios de mano:

Zañartú (entre Av. La Plata y Senillosa): Pasa a sentido único este-oeste.

Gibson (entre Av. La Plata y Castro): Pasa a sentido único oeste-este.

Butteler (entre Zelarrayán y Plazoleta Enrique Santos Discépolo): Tendrá sentido único de noreste a suroeste.

Un sistema sustentable para conectar la Ciudad

El Trambus unirá ocho barrios (Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo) hasta alcanzar la Costanera Norte y el Aeroparque Jorge Newbery. Las unidades —de fabricación nacional, 100% eléctricas y con capacidad para 80 y 120 pasajeros— circularán por carriles exclusivos y preferenciales, equipadas con prioridad semafórica inteligente, accesibilidad universal y conexión con las líneas de subte A, B, D, E y H, además de cuatro líneas de trenes metropolitanos.

El ministro de Movilidad e Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, destacó la trascendencia de la obra dentro de la planificación urbana: "Estamos avanzando hacia una Ciudad que planifica su movilidad pensando en las personas, en cómo se conectan los barrios y en cómo hacer más eficiente cada viaje. La incorporación del Trambus forma parte de esa transformación: no se trata solamente de sumar un nuevo sistema de transporte, sino de seguir construyendo una red integrada, moderna y sustentable, que acompañe el crecimiento de Buenos Aires y mejore la experiencia cotidiana de quienes la recorren".



CC/fl