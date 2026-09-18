Mercado inmobiliario: dónde subió y dónde bajó el precio de las propiedades en Córdoba

El mercado inmobiliario de Córdoba atraviesa una etapa de recuperación en los valores de venta, mientras el segmento de alquileres muestra señales de estabilización. Los departamentos lideran la suba, con un incremento interanual del 13,5% en dólares por metro cuadrado, mientras que las casas avanzaron 10,1%. En alquileres, los departamentos no registraron variación mensual en agosto y las casas subieron 3,1%.

El dato central del informe elaborado por Mercado Libre Inmuebles y la Universidad de San Andrés (UdeSA) es la continuidad de la recuperación del mercado de compraventa. En agosto, el precio mediano de los departamentos alcanzó una suba mensual del 2,5% en dólares por m² y acumuló un incremento interanual del 13,5%. En las casas, en cambio, hubo una variación mensual prácticamente nula (-0,1%), aunque el aumento interanual llegó al 10,1%.

Departamentos: Córdoba Sur marca el ritmo

Dentro del mercado de departamentos, Córdoba Sur concentra el mayor valor mediano y también el mayor crecimiento interanual. El precio llegó a US$1.668 por m², con una suba del 25,1% respecto de agosto de 2025.

Le siguen Córdoba Este, con US$1.651 por m² y un aumento interanual del 10%; Córdoba Norte, con US$1.645 y +14,6%; Córdoba Centro, con US$1.571 y +13%; y Córdoba Oeste, con US$1.456 y +7,6%.

La evolución también se observa en la comparación mensual: Córdoba Sur registró un incremento del 6,5% en agosto, mientras Córdoba Norte avanzó 5,5%. Centro subió 2,2%, Este 2,1% y Oeste fue la única zona con una baja, de 0,5%.

A nivel barrial, Chateau Carreras aparece como uno de los principales puntos de incremento, con una suba interanual del 22% en el valor del m² de los departamentos.

La tipología también introduce diferencias. Los monoambientes presentan los valores por metro cuadrado más elevados en Córdoba Sur, con US$1.925/m², y en Córdoba Norte, con US$1.900/m².

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Casas: recuperación, pero con mayor dispersión

El mercado de casas presenta una dinámica diferente. Si bien el valor mediano avanzó 10,1% interanual, en agosto prácticamente no tuvo cambios respecto de julio.

Córdoba Sur vuelve a ubicarse en el primer lugar: el precio mediano alcanzó US$992 por m², con una suba interanual del 11,3%. Córdoba Norte se ubicó en US$587/m²; Centro, en US$554; Oeste, en US$515; y Este, en US$404.

En términos interanuales, algunas zonas incluso registraron leves retrocesos: Córdoba Norte cayó 1,3% y Córdoba Este 1,4%. En el otro extremo, Córdoba Sur fue la zona de mayor crecimiento.

Por barrio, Granja de Funes registró una de las mayores subas, con un incremento interanual del 22,3% en el precio por m².

Alquileres: más oferta y precios que empiezan a moderarse

El comportamiento del mercado locativo es otro de los grandes datos del informe. Desde noviembre de 2023, el stock de publicaciones activas aumentó fuertemente: la oferta de departamentos creció 193,1%, mientras que la de casas lo hizo 156,8%.

En agosto, sin embargo, esa expansión mostró una pausa. La oferta de casas cayó 9,5% respecto de julio y la de departamentos retrocedió 3,9%.

En paralelo, los precios de los alquileres muestran una dinámica más moderada que la observada en el período posterior a la expansión de la oferta. En departamentos, el valor mediano se ubicó en $13.000 por m², sin variación mensual y con un incremento interanual del 30%. En casas, el valor llegó a $7.895 por m², con una suba mensual del 3,1% y un aumento interanual del 40,4%.

La estabilidad de los departamentos no fue homogénea. Córdoba Norte registró una suba mensual del 3,6%, Córdoba Este avanzó 2,5%, Centro no presentó variaciones y Oeste mostró una baja de 0,4%.

Nueva Córdoba sigue concentrando el interés

Nueva Córdoba encabeza tanto el ranking de venta como el de alquiler. Para compra le siguen Centro, Alberdi, General Paz y Docta Urbanización. En alquiler, el segundo puesto corresponde a Alberdi, seguido por Centro, General Paz y Alta Córdoba.

La composición de la oferta ayuda a explicar parte de esta concentración. En Córdoba Centro, los departamentos representan el 88% de los anuncios de venta y el 96% de los de alquiler. En el extremo opuesto, Córdoba Sur tiene una fuerte presencia de casas: representan el 80% de la oferta de venta y el 62% de la oferta de alquiler.

La demanda reproduce buena parte de esa estructura. En Córdoba Centro, el 81% de las visitas vinculadas a propiedades en venta corresponden a departamentos; en Córdoba Sur, ese porcentaje alcanza el 93%. En alquiler, los departamentos concentran el 97% de las visitas en Centro y el 71% en Córdoba Sur.

El departamento de dos ambientes, protagonista

En los barrios tradicionales de Córdoba, las unidades de dos ambientes —equivalentes generalmente a un dormitorio— concentran buena parte de la oferta y de las visitas.

El comportamiento cambia en los barrios residenciales y periurbanos. Allí, la demanda se desplaza hacia propiedades de mayor superficie, con una mayor participación de unidades de tres y cuatro ambientes o más.

El informe muestra así dos mercados que conviven dentro de la misma ciudad: por un lado, el departamento compacto, especialmente demandado en zonas centrales; por otro, las unidades más grandes, que ganan peso en sectores residenciales como Villa Belgrano, Cerro de las Rosas y Chateau Carreras.