Este sábado Axel Kicillof lanzará desde Avellaneda la proyección federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). La iniciativa busca afianzar una construcción nacional desafiando a La Cámpora y a Máximo Kirchner, quienes promueven la candidatura de Cristina Kirchner, a pesar del impedimento que pesa sobre ella por una causa de corrupción en la que ya fue condenada, la de Vialidad Nacional.

Frente a las acusaciones de traición y deslealtad, el gobernador bonaerense convocó a la militancia peronista a un plenario en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Villa Domínico este sábado con el objetivo de demostrar fuerza hacia la interna con el apoyo de dirigentes y militantes peronistas y proyectarse como un líder nacional.

Aparecieron carteles de “Axel presidente” y “Cristina libre” en Recoleta

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"Queremos ser muchos y que vengan de todos los rincones del país para darle impulso a esta construcción federal. Estamos convencidos de que hay otro camino para nuestro país. Y estamos decididos a construirlo", expresó Kicillof a través de redes sociales llamando a la movilización.

El encuentro fue convocado tras un tenso cruce callejero durante la marcha por la Noche de los Lápices en La Plata que volvió a exponer la fractura entre La Cámpora y el MDF. En dicha ocasión, las agrupaciones estudiantiles kirchneristas redoblaron su apuesta cantando: "...Cristina es la conducción, vamos a ver si lo entienden, somos soldados de Perón y la Patria no se vende".

"Yo siempre te voy a seguir, no me importa lo que digan y si querés otra canción, vení te presto la mía...", continuó el cántico de las agrupaciones mientras que el gobernador bonaerense se limitó a sumarse a marchar en las filas de atrás. Además, La Cámpora denunció que el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, facilitó micros para garantizar los traslados de las agrupaciones estudiantiles, aunque el funcionario se los habría negado.

El armado del encuentro contará con comitivas del interior, entre ellas las lideradas por el exsenador Carlos Caserio de Córdoba y Cristian Humada, presidente del PJ de Misiones. Asimismo, se sumarán dos referentes alineados con Jorge Capitanich de Chaco y, provenientes de Entre Ríos, el exdiputado Marcelo Casaretto y seis intendentes .

Por la provincia de Buenos Aires participarán más de 40 intendentes del conurbano y del interior del territorio bonaerense. Entre los alcaldes destacados dirán presente Jorge Ferraresi, Julio Alak, Fernando Espinoza, Mario Secco, Fernando Moreira y Andrés Watson.

Durante el encuentro, Kicillof ofrecerá un discurso orientado a consolidar un modelo alternativo frente a la gestión de Javier Milei. Previamente, sesionará un plenario que cuenta con unos 8000 inscriptos para debatir sobre Ciencias, Universidades, Empleo, Trabajo, Educación, Obra Pública, Cultura, Deportes y Hábitat.

AS / EM