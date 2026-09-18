Los Milei ceden la provincia de Buenos Aires a Santilli y Pareja

Javier Milei desembarcó este viernes 18 en Bahía Blanca acompañado por su hermana Karina, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el diputado nacional Sebastián Pareja, en una foto que expuso cómo La Libertad Avanza empieza a ordenar su esquema para la provincia de Buenos Aires de cara a 2027.

La jornada tuvo una primera parte vinculada con la gestión y las inversiones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pero por la tarde el Presidente se mostró con la militancia libertaria en una actividad que tuvo una lectura eminentemente política. Santilli apareció a su lado, mientras Pareja volvió a ocupar un lugar central en la escena bonaerense.

La definición sobre el jefe de Gabinete había llegado esta misma semana, cuando Milei lo señaló frente a legisladores de La Libertad Avanza como “el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires”. La frase, pronunciada durante una reunión en Casa Rosada, reforzó una candidatura que todavía no fue formalmente anunciada, pero que el propio Presidente viene instalando públicamente.

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La escena de Bahía Blanca terminó de ponerle cuerpo a esa definición. Milei salió del hotel donde se concentraban los militantes junto a Santilli y se mostró con él frente a los seguidores que se acercaron. El Presidente se retiró del establecimiento acompañado por el jefe de Gabinete, a quien el medio identifica como su futuro candidato para la gobernación bonaerense.

Santilli para la boleta y Pareja para el territorio

El movimiento tiene otra pieza clave, Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia y principal referente territorial de Karina Milei, era hasta ahora uno de los nombres que aparecían en la discusión por la candidatura bonaerense.

Sin embargo, la definición de Milei no significó un desplazamiento de Pareja. Cerca del dirigente señalaron que la candidatura de Santilli ya estaba conversada y que La Libertad Avanza trabaja en esa dirección con Pareja en un rol activo. El diputado conserva además el manejo de los bloques libertarios en ambas cámaras de la Legislatura bonaerense y tuvo un papel central en la confección de las listas.

El esquema deja, por ahora, dos funciones diferenciadas. Santilli concentra la proyección electoral hacia la Gobernación, mientras Pareja mantiene el peso sobre la estructura partidaria y territorial construida durante los últimos años bajo la conducción política de Karina Milei.

Esa convivencia también había quedado expuesta en agosto, cuando Pareja reconoció a Santilli como el dirigente que aparecía mejor posicionado para representar a La Libertad Avanza en la pelea bonaerense. La definición adquirió mayor peso por su condición de presidente del partido en la provincia y por su cercanía con Karina Milei.

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El verdadero desafío del nuevo esquema estará en cómo se repartirá el poder si Santilli finalmente encabeza la boleta de La Libertad Avanza en 2027. El armado territorial incluye la definición de candidaturas provinciales, intendencias y concejos deliberantes, un terreno que hasta ahora estuvo principalmente bajo la órbita de Pareja.

Bahía Blanca funcionó como una primera muestra de esa sociedad. La ciudad, gobernada por el peronismo y cabecera de la Sexta Sección Electoral, fue elegida para combinar una agenda presidencial con una actividad partidaria en el interior bonaerense. El desembarco también permitió mostrar a Milei junto a Santilli lejos del conurbano, uno de los territorios centrales de la disputa por la provincia.

Antes del encuentro con la militancia, Milei recorrió Compañía Mega, que proyecta una inversión de US$365 millones para ampliar su complejo industrial, y visitó Louis Dreyfus Company, que anunció una inversión de unos US$400 millones para una planta de procesamiento. También sobrevoló los terrenos donde Pampa Energía proyecta una planta de producción de urea.

Pero la foto política quedó para el final. Milei, Santilli, Karina Milei y Pareja juntos en Bahía Blanca mostraron un esquema en el que la candidatura bonaerense comienza a tener nombre propio, mientras el armado territorial permanece en manos del dirigente que construyó la estructura de Karina en la provincia.

RG/AF