El presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, viajarán hoy a la ciudad bonaerense de Bahía Blanca para acompañar el anuncio y avance de proyectos de inversión privada en el polo industrial local.

La jornada servirá como puntapié para la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones de 2027. En un principio, también estaba prevista la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, pero tuvo que cancelar por temas de agenda. Para reforzar el tono electoral de la visita, sí estará el diputado nacional Sebastián Pareja.

A las 11, la comitiva oficial recorrerá las instalaciones de Compañía Mega, firma que concretó su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para llevar adelante la ampliación de su complejo industrial con un desembolso estimado en 365 millones de dólares.

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También visitarán la firma agroindustrial Louis Dreyfus Company (LDC), que destinará 400 millones de dólares a la construcción de una planta de procesamiento de soja y girasol que promete posicionarse entre las más grandes del mundo en su tipo.

Luego, el mandatario y la conducción del Poder Ejecutivo encabezarán un acto con referentes y militantes en el centro de la ciudad bonaerense .

Milei ya tuvo encuentros similares con sus seguidores recientemente en Rosario y Misiones, aunque esta será la primera en Buenos Aires desde enero, cuando recorrió Mar del Plata en una camioneta como parte de su llamado “Tour de la Gratitud”. El proyecto, que implicaba múltiples visitas a las provincias, se vio frustrado al poco tiempo por el estallido del escándalo alrededor del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que renunció por las denuncias de presunto enriquecimiento ilícito.

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La recorrida llega en momentos en los que el oficialismo busca avanzar con su agenda legislativa, con el proyecto de Presupuesto 2027 y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en primer plano.



Bajo ese objetivo, la hermana del Presidente, pisó la localidad bonaerense de Suipacha para inaugurar una escuela de formación de dirigentes, provincias como Misiones para fortalecer el partido local e inauguró un local partidario de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires en el barrio porteño de Constitución.

“El único objetivo posible es la reelección del presidente Javier Milei”, expresó Karina Milei, quien esta implicada en dos causas judiciales: el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el caso de la criptomoneda $Libra, promocionada por el mandatario y que derivó en una presunta estafa millonaria.

RM/ff