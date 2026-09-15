"¿Cuál es el mérito del orden si a nadie le alcanza?": Pablo Yedlin habló en "QR!" sobre la deuda, el modelo de Milei y las elecciones

El diputado nacional de Unión por la Patria Pablo Yedlin cuestionó el funcionamiento del Congreso, reclamó regulaciones para el sistema financiero y planteó la necesidad de modificar el modelo económico durante una entrevista en “QR!”, el programa de Canal E. Además, habló sobre los posibles acuerdos electorales de la oposición, las elecciones de Tucumán y la situación del Hospital Garrahan.

“¿Cuál es el mérito del orden si a nadie le alcanza?”, planteó Yedlin durante la entrevista, al referirse a la situación económica y al impacto de los aumentos sobre los ingresos de las familias. Según sostuvo, la pérdida de poder adquisitivo llevó a muchas personas a recurrir al endeudamiento para cubrir gastos cotidianos.

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El diputado se refirió a la reunión de comisiones en la que se analiza la problemática de la morosidad y el endeudamiento de las familias. Afirmó que el tratamiento parlamentario fue posible después de que distintos bloques lograran reunir los votos necesarios para emplazar a las comisiones.

“Si fuera por la voluntad del Gobierno, no hubiéramos tenido la reunión”, aseguró Yedlin. En ese sentido, sostuvo que el Congreso “funciona a emplazamiento” y cuestionó la existencia de un espacio de diálogo entre los distintos sectores políticos.

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Para Yedlin, el problema del endeudamiento excede al sector privado y afecta a millones de personas en todo el país. Según explicó, una de las principales causas es la pérdida de ingresos y la dificultad de los salarios para cubrir los gastos básicos.

El diputado sostuvo que muchas personas recurren al crédito para pagar medicamentos, alimentos y servicios, y no necesariamente para realizar compras de bienes de consumo. “La gente se endeuda porque tiene que comprar un medicamento o la comida”, afirmó durante la entrevista en "QR!".

Yedlin también cuestionó la desregulación del sistema financiero y consideró necesario establecer reglas sobre los plazos, las tasas y las condiciones de las deudas.

El legislador explicó que los proyectos analizados tienen giro en las comisiones de Defensa del Consumidor y Finanzas, y no en la Comisión de Presupuesto. Según su interpretación, esto responde a que la iniciativa busca regular deudas entre privados y no que el Estado asuma esos compromisos. “Tenemos que ver cómo hacemos para permitirle a la gente que honre esa deuda”, sostuvo.

El planteo de Yedlin sobre el modelo económico de Milei

Durante la entrevista, el diputado vinculó el problema del endeudamiento con su cuestionamiento al modelo económico del gobierno de Javier Milei. Yedlin sostuvo que la caída de los ingresos, el aumento de las tarifas y el costo de los medicamentos generan mayores dificultades para llegar a fin de mes.

“La crisis de ingresos en Argentina” es, según su análisis, uno de los principales factores detrás del crecimiento del endeudamiento. También planteó que el sistema financiero debe contemplar la capacidad de repago de quienes toman créditos.

El diputado puso como ejemplo la situación que observa en Tucumán y contó que durante sus recorridas por la provincia encontró personas que llevan las facturas de servicios consigo para mostrar las dificultades que tienen para pagarlas. “La gente anda con la boleta de la luz en el bolsillo. Dicen: ‘Mirá, 500.000. ¿Cómo hago para pagar esto?’”, relató.

Acuerdos de la oposición y las elecciones de 2027

Yedlin también fue consultado sobre la posibilidad de que los acuerdos alcanzados en el Congreso entre distintos bloques puedan trasladarse al escenario electoral.

El diputado consideró que será necesario construir un espacio amplio que reúna al peronismo con otros sectores opositores. Mencionó posibles coincidencias con Provincias Unidas, la izquierda y bloques provinciales. “En un sistema como la elección presidencial nuestra, con balotaje, me parece que es fundamental”, afirmó.

En ese contexto, Yedlin planteó que el debate electoral estará atravesado por distintas visiones sobre el rol del Estado, el empleo, la industria, las universidades, la ciencia y la salud pública.

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El diputado puso como ejemplo a las economías regionales y mencionó el caso de los arándanos de Tucumán, cuya exportación hacia Estados Unidos, según relató, se vio afectada por los costos de transporte aéreo.

Yedlin sostuvo que la Argentina no puede concentrar su desarrollo únicamente en sectores como el litio, la energía o la agroindustria y defendió también el desarrollo de las economías regionales, la industria y el sistema científico y universitario.

Yedlin habló de las elecciones en Tucumán

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el escenario político de Tucumán, donde están previstas elecciones provinciales para 2027. Yedlin cuestionó la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de mantener una postura de acompañamiento al gobierno de Milei y señaló que dentro del peronismo tucumano existen sectores que buscan construir una alternativa.

El diputado también mencionó la situación electoral de La Libertad Avanza en la provincia y la candidatura de Lisandro Catalán.

Consultado sobre los posibles candidatos del peronismo para enfrentar a Jaldo, Yedlin aseguró que todavía no existe una definición y mencionó al senador Juan Manzur como uno de los dirigentes que analiza el escenario.

La situación del Hospital Garrahan

En la última parte de la entrevista, Yedlin habló sobre la situación del Hospital Garrahan, donde anticipó que participaría de actividades vinculadas con la emergencia sanitaria y los reclamos de los trabajadores.

El diputado recordó la ley vinculada con la salud infantil que, según explicó, establecía mecanismos para actualizar los salarios de los trabajadores del hospital. También cuestionó la decisión del Gobierno de no aplicar algunas de sus disposiciones.

Entre los puntos de la norma, mencionó el tratamiento impositivo de las guardias y horas extras de los médicos, una cuestión que, según sostuvo, afecta al sistema sanitario público y privado. “Muchos médicos, ante la necesidad de hacer una guardia más que supera el escalón de Ganancias, prefieren ya no hacerla porque terminan pagando más de lo que ganan”, afirmó.

Yedlin también se refirió a la posibilidad de prorrogar por un año la emergencia en discapacidad y sostuvo que desde el Congreso buscarán avanzar con esa medida.

LB