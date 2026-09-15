El crédito a las familias muestra señales de tensión: el 26,6% de los deudores registra atrasos en sus pagos

El financiamiento a las personas físicas muestra señales cada vez más marcadas de tensión financiera. A pesar de que el volumen total del crédito real a las familias registró una leve contracción del 0,7% en julio —alcanzando los $99,4 billones—, el dato central del mercado radica en el constante deterioro de la calidad de la cartera.

Según el último Monitor Mensual Foco Provincial, elaborado en conjunto por la consultora EcoGo y la Universidad Austral, la mora total por monto trepó al 18,0% del crédito a las familias, registrando su 21° incremento mensual consecutivo y acumulando un salto de 10,3 puntos porcentuales en el último año.

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Al medir el impacto directamente sobre la población, el 26,6% de los deudores del país presenta al menos un saldo irregular, lo que implica que más de uno de cada cuatro financiados incurre en atrasos de pago.

El estudio expone una marcada brecha según el tipo de otorgante del crédito:

- Sistema financiero vs. no bancario: Mientras que las entidades bancarias tradicionales registran un índice de mora del 15,8% , en los Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) —las tarjetas no bancarias, las mutuales y las plataformas fintech— el incumplimiento escala de manera crítica al 31,3% del monto otorgado.

- La radiografía en Córdoba: En la provincia de Córdoba, el volumen de crédito real se situó en $10,3 billones. Si bien muestra un perfil relativamente más conservador dentro del mapa nacional, la mora por monto alcanzó el 14,8% (+8,4 p.p. interanual) y la proporción de deudores cordobeses con atrasos escaló al 25,2%. La mora en los PNFC dentro del territorio cordobés llegó al 25,5%.

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- Disparidades provinciales: El mapa de morosidad por monto lo encabezan La Rioja (25,3%), Santa Cruz (23,6%) y San Luis (23,5%). En el extremo opuesto, La Pampa (9,6%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (12,4%) y Entre Ríos (14,0%) presentan los niveles más moderados.

- Deuda promedio y penetración: A nivel nacional, la deuda promedio se ubicó en $4,5 millones por deudor. En Córdoba, el indicador se elevó a $5,7 millones por deudor, registrando una penetración de 455 deudores por cada 1.000 habitantes.

El reporte destaca además que la denominada "mora operativa" (que excluye a los deudores irrecuperables en situación 5) se ubicó en un 11,8%, empezando a trazar una meseta que sugiere que el ritmo de ingreso a la irregularidad primaria podría comenzar a desacelerarse.