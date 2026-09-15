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El crédito a las familias muestra señales de tensión: el 26,6% de los deudores registra atrasos en sus pagos

Aunque el volumen real del crédito cayó 0,7% en el mes, los niveles de retraso en los compromisos financieros continúan en ascenso, impulsados por las firmas no bancarias donde la irregularidad llega al 31,3%. En Córdoba, la deuda promedio alcanza los $5,7 millones por persona.

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El financiamiento a las personas físicas muestra señales cada vez más marcadas de tensión financiera. A pesar de que el volumen total del crédito real a las familias registró una leve contracción del 0,7% en julio —alcanzando los $99,4 billones—, el dato central del mercado radica en el constante deterioro de la calidad de la cartera.

Según el último Monitor Mensual Foco Provincial, elaborado en conjunto por la consultora EcoGo y la Universidad Austral, la mora total por monto trepó al 18,0% del crédito a las familias, registrando su 21° incremento mensual consecutivo y acumulando un salto de 10,3 puntos porcentuales en el último año.

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Al medir el impacto directamente sobre la población, el 26,6% de los deudores del país presenta al menos un saldo irregular, lo que implica que más de uno de cada cuatro financiados incurre en atrasos de pago.

El crédito a las familias muestra señales de tensión: el 26,6% de los deudores registra atrasos en sus pagos

El estudio expone una marcada brecha según el tipo de otorgante del crédito:

  • - Sistema financiero vs. no bancario: Mientras que las entidades bancarias tradicionales registran un índice de mora del 15,8%, en los Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) —las tarjetas no bancarias, las mutuales y las plataformas fintech— el incumplimiento escala de manera crítica al 31,3% del monto otorgado.

  • - La radiografía en Córdoba: En la provincia de Córdoba, el volumen de crédito real se situó en $10,3 billones. Si bien muestra un perfil relativamente más conservador dentro del mapa nacional, la mora por monto alcanzó el 14,8% (+8,4 p.p. interanual) y la proporción de deudores cordobeses con atrasos escaló al 25,2%. La mora en los PNFC dentro del territorio cordobés llegó al 25,5%.

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  • - Disparidades provinciales: El mapa de morosidad por monto lo encabezan La Rioja (25,3%), Santa Cruz (23,6%) y San Luis (23,5%). En el extremo opuesto, La Pampa (9,6%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (12,4%) y Entre Ríos (14,0%) presentan los niveles más moderados.

  • - Deuda promedio y penetración: A nivel nacional, la deuda promedio se ubicó en $4,5 millones por deudor. En Córdoba, el indicador se elevó a $5,7 millones por deudor, registrando una penetración de 455 deudores por cada 1.000 habitantes.

El crédito a las familias muestra señales de tensión: el 26,6% de los deudores registra atrasos en sus pagos

El reporte destaca además que la denominada "mora operativa" (que excluye a los deudores irrecuperables en situación 5) se ubicó en un 11,8%, empezando a trazar una meseta que sugiere que el ritmo de ingreso a la irregularidad primaria podría comenzar a desacelerarse.

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