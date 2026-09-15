La economía aparece como uno de los principales desafíos del Gobierno de Javier Milei de cara a la carrera electoral de 2027. La falta de trabajo, con el 39%, y los bajos salarios, con el 36%, se consolidaron como los dos problemas más mencionados por los argentinos, en un escenario en el que más de la mitad considera que la situación del país empeoró durante el último año.

Los datos surgen de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés, realizada por el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP) entre el 3 y el 9 de septiembre sobre 1.004 casos. El estudio muestra que, detrás del empleo y los ingresos, aparecen la corrupción y la pobreza como fuentes de preocupación, ambas con 29%.

Encuesta: cuáles son las principales preocupaciones de los votantes LLA y Fuerza Patria

El dato económico adquiere especial peso cuando se lo observa con el escenario político que dibuja la misma encuesta. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, La Libertad Avanza obtendría 24% y el peronismo 23%, prácticamente en situación de paridad. Pero uno de los principales datos del relevamiento es que todavía existe un 20% de indecisos, a los que se suman un 6% que votaría en blanco y otro 6% que prefiere no revelar su elección.

La encuesta no establece una relación causal entre las dificultades económicas y la intención de voto, pero sí permite observar que el comienzo de la disputa electoral coincide con un escenario de fuerte preocupación por el bolsillo y elevada incertidumbre política.

Trabajo, salarios y una economía familiar sin margen

El deterioro económico no se limita a la percepción sobre el país. También aparece cuando los encuestados describen qué sucede dentro de sus hogares.

Al 40% los ingresos apenas les alcanzan para cubrir los gastos del mes y no tienen capacidad de ahorro. Otro 37% directamente señala que el dinero no alcanza: un 18% tuvo que recurrir a ahorros previos o recortar consumos y un 19% debió endeudarse. Sólo un 16% afirma que puede cubrir sus gastos y, además, ahorrar.

La situación es todavía más compleja en los estratos socioeconómicos más bajos. Entre ellos, el 28% declaró haberse endeudado para afrontar sus gastos, frente al 7% registrado en el segmento ABC1.

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A la vez, el 55% considera que la situación del país empeoró frente a un año atrás y apenas 19% cree que mejoró. Cuando la pregunta se desplaza hacia los próximos doce meses, el pesimismo continúa: 43% espera un deterioro, contra 27% que anticipa una mejora.

Ese conjunto de indicadores pone al empleo, los ingresos y las expectativas económicas en un lugar central cuando todavía queda un volumen importante de electores sin una definición para 2027.

La política económica pierde respaldo

Otro dato que puede adquirir peso en el terreno electoral es la evaluación específica de la política económica.

La satisfacción con esa área del Gobierno se ubicó en 28% y cayó cuatro puntos porcentuales respecto de la medición anterior. En contraste, el 67% se manifestó insatisfecho, dejando un diferencial negativo de 39 puntos.

La economía quedó así por debajo de otras áreas del Gobierno: política exterior y defensa alcanzan un 32% de satisfacción cada una, mientras que la política energética llega al 29%. Todas, sin embargo, mantienen un diferencial negativo.

La combinación resulta relevante desde el punto de vista político: el Gobierno conserva un núcleo de aprobación importante, pero enfrenta una valoración significativamente menor cuando la consulta se concentra específicamente en su política económica.

Milei conserva 35% de aprobación, pero el escenario electoral está abierto

A pesar del deterioro de las percepciones económicas, la aprobación general del Gobierno se mantiene relativamente estable. El 35% aprueba la gestión de Javier Milei y el 61% la desaprueba, sin cambios significativos frente al mes anterior.

La encuesta también muestra que la aprobación de Milei se ubica en niveles similares a los que registraba Mauricio Macri en el mismo tramo de su mandato.

Sin embargo, de cara a 2027 aparece otro indicador relevante para el oficialismo: La Libertad Avanza retiene el 57% de quienes la votaron en primera vuelta, mientras que el peronismo conserva el 66% del voto que había acompañado a Sergio Massa. Entre quienes habían elegido a Patricia Bullrich, en cambio, LLA retiene sólo el 39%, según el estudio.

El panorama que deja la encuesta es, por lo tanto, doble. Por un lado, Milei mantiene un piso de respaldo que resiste pese al malestar económico. Por otro, la elección continúa abierta, con una diferencia mínima entre las dos principales fuerzas y un volumen muy alto de votantes todavía sin definición.

El bolsillo, una variable central rumbo a 2027

El estudio de la Universidad de San Andrés muestra que el escenario electoral empieza a configurarse mientras las principales preocupaciones sociales están directamente vinculadas con la economía cotidiana.

Trabajo, salarios, pobreza, capacidad de ahorro y endeudamiento atraviesan las respuestas, al tiempo que cae la satisfacción con la política económica y predominan las expectativas negativas sobre el futuro.

Con LLA y el peronismo separados por apenas un punto y uno de cada cinco encuestados todavía indeciso, la evolución de esas variables aparece como uno de los elementos a seguir de cara a la competencia presidencial de 2027. La encuesta no permite anticipar hacia dónde migrará ese electorado, pero sí muestra que buena parte de la disputa se abre en un contexto en el que el bolsillo ocupa el centro de la agenda pública.

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