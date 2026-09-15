Encuesta: cuáles son las principales preocupaciones de los votantes LLA y Fuerza Patria

Una encuesta nacional de D'Alessio IROL y Berensztein muestra diferencias entre las principales preocupaciones de quienes votaron a La Libertad Avanza (LLA) y quienes eligieron a Fuerza Patria (FP) en las elecciones legislativas de 2025.

Entre los votantes de LLA, la inseguridad aparece como la principal preocupación, con el 71%, seguida por la impunidad de los actos de corrupción kirchnerista, con el 65%. También figuran entre los temas destacados los costos en salud (44%), las estafas digitales (43%) y el temor a que los ingresos no alcancen (41%).

En el caso de los votantes de Fuerza Patria, el principal motivo de preocupación es el costo de los servicios públicos, con el 84%. En segundo lugar aparece la incertidumbre sobre la situación económica, con 78%, y luego la posibilidad de que la apertura económica genere una caída del empleo y de la industria nacional, con 77%.

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El precio de los alimentos preocupa al 73% de los votantes de FP, mientras que el 72% señala el temor a que sus ingresos no alcancen. También aparecen los aumentos de la nafta y el transporte (69%), la inflación (66%), los costos en salud (65%) y la imposibilidad de ahorrar (62%).

Diferencias frente a la situación económica

La encuesta también registra diferencias en la evaluación que hacen ambos electorados de la economía. Entre quienes votaron a Fuerza Patria, el 97% considera que la situación económica está peor que el año anterior. En cambio, entre los votantes de LLA, el 70% evalúa positivamente la evolución económica.



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Las expectativas para el próximo año también son diferentes. El 96% de los votantes de Fuerza Patria cree que la situación económica estará peor, mientras que el 79% de quienes votaron a LLA espera una recuperación.

En cuanto a la situación económica personal, el 93% de los votantes de Fuerza Patria tiene una evaluación negativa respecto del año anterior. Entre los votantes de LLA, en cambio, la percepción positiva alcanza al 61%.

Una brecha también en la evaluación del Gobierno

La diferencia entre ambos electorados también se refleja en la evaluación de la gestión de Javier Milei.

Entre los votantes de La Libertad Avanza, el 85% aprueba la gestión del Gobierno nacional. Entre quienes votaron a Fuerza Patria, la evaluación negativa llega al 98%.En el total de la población, la gestión de Milei obtiene un 40% de aprobación y un 58% de desaprobación.

Ficha técnica: La encuesta fue realizada por D'Alessio IROL y Berensztein entre el 28 y el 30 de agosto de 2026. Se relevaron 800 casos mediante una metodología online, sobre población mayor de 18 años de todo el país, con cuestionario cerrado y estructurado.