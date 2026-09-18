El Gobierno intenta contener la interna con Bullrich antes del viaje de Milei a la ONU

Después de la avanzada de Patricia Bullrich en el Senado, el Gobierno busca bajarle el tono a la interna oficialista que quedó expuesta por los cambios incluidos en el Presupuesto 2027. Tanto Javier Milei como Sandra Pettovello fueron los encargados de elevar la voz y negar cualquier problema interno. De todos modos, lo que llamó la atención fue el cambio de estrategia comunicacional del Presidente, quien no se expresó por si mismo sino que lo hizo con una periodista como intermediaria.

La titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta publicó un video escuchando y cantando una canción de Lali Espósito, una de las artistas con las que Javier Milei protagonizó fuertes cruces públicos. El gesto de Bullrich apareció después de que cuestionara públicamente la falta de información sobre las modificaciones al régimen de Discapacidad incorporadas al proyecto de Presupuesto. La senadora había planteado que el tema no había sido discutido en la mesa política del oficialismo y advirtió que esa situación podía complicar el trabajo legislativo de la bancada libertaria.

En ese contexto, el Gobierno comenzó a desplegar señales destinadas a descomprimir la pelea interna. Una de las más claras llegó desde el propio Presidente, que eligió restarle importancia al video de Bullrich y evitó confrontar por la elección de una canción de Lali. Ante una consulta periodística, Milei sostuvo que no veía ningún problema en que la senadora escuchara a la artista y afirmó que él mismo había escuchado algunos de sus temas después de la polémica y que le habían gustado.

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La respuesta presidencial marcó un cambio de tono respecto de la histórica disputa pública entre Milei y Lali Espósito. La cantante había quedado enfrentada con el mandatario desde la campaña de 2023 y posteriormente respondió a sus cuestionamientos con distintas intervenciones públicas, entre ellas la canción “Fanático”. En esta oportunidad, Milei decidió correr la discusión del terreno político y presentó la cuestión como una elección artística.

La segunda señal llegó desde el Ministerio de Capital Humano. Sandra Pettovello salió a desmentir las versiones que hablaban de una pelea con el ministro de Economía, Luis Caputo, a raíz de la discusión por el Presupuesto 2027. “No discutí con nadie, no me peleé con nadie. Estoy trabajando, dejen de mentir. Gracias”, publicó la funcionaria en sus redes sociales.

El mensaje de Pettovello buscó despejar las versiones sobre una crisis dentro del gabinete en momentos en que el Presupuesto 2027 abrió un frente de discusión dentro del propio oficialismo. Entre los cambios cuestionados aparecen modificaciones al esquema de prestaciones de Discapacidad, entre ellas la eliminación del artículo 14 de la ley 27.793 y cambios sobre el mecanismo de actualización de los valores destinados al sector.

Milei habló del video de Bullrich con una canción de Lali Espósito y sorprendió con su respuesta

La situación también dejó expuesta una diferencia sobre el funcionamiento de la mesa política de La Libertad Avanza. Bullrich sostuvo que, pese a integrar ese espacio, no había sido informada previamente sobre las modificaciones. “Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, uno llega al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’. Quedás como un tonto o como un mentiroso”, planteó la senadora.

La secuencia se produce además antes de una nueva salida internacional de Javier Milei, que tiene previsto participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El debate general de la 81ª sesión de la Asamblea comenzará el 22 de septiembre y se extenderá hasta el 2 de octubre.

En ese escenario, la prioridad oficial pasa por evitar que las diferencias internas se transformen en el principal eje de la agenda política mientras el Presidente concentra su actividad en el frente internacional. El Gobierno necesita además encauzar el debate parlamentario del Presupuesto 2027, que ya comenzó a atravesar distintas comisiones de Diputados y que será una de las principales discusiones políticas de las próximas semanas.

Mientras la discusión por el Presupuesto 2027 tensiona la relación entre Bullrich y la Casa Rosada, otra disputa comenzó a ocupar parte de la agenda política. Victoria Villarruel respondió a las críticas de Martín Menem con un meme de Diego Maradona y volvió a quedar en el centro de una disputa institucional que atraviesa a las dos cámaras del Congreso.

El episodio se produjo en paralelo al respaldo que recibió la vicepresidenta en el Senado, donde el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, defendió sus facultades y denunció un “golpe institucional” a partir de la discusión por la conformación y el funcionamiento de las comisiones.

Mayans defendió a Villarruel y denunció un “golpe institucional” por las comisiones del Senado

La pelea por las comisiones del Senado suma así un nuevo frente de tensión para el oficialismo, aunque con una particularidad. La discusión sobre Villarruel permite desplazar parte del foco que durante las últimas horas estuvo puesto sobre las diferencias entre Bullrich y el Gobierno por el Presupuesto.

Por ahora, las señales públicas apuntan a bajar la temperatura. Bullrich mantiene sus cuestionamientos sobre el contenido del Presupuesto y sobre la coordinación interna, mientras que Milei optó por relativizar el episodio de Lali y Pettovello salió a negar una pelea dentro del gabinete. La discusión de fondo, sin embargo, continúa abierta en el Congreso.

RG/MS