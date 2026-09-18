Patricia Bullrich profundiza la grieta con Javier Milei con una canción de Lali Espósito

Patricia Bullrich profundizó todavía más sus diferencias con la Casa Rosada. Después de quejarse por haber quedado al margen de los recortes en Discapacidad que se incluyeron en el Presupuesto 2027, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado publicó un video en el que se la ve trabajando frente a una computadora mientras suena una canción de Lali Espósito. El gesto no es inocente: la cantante es enemiga declarada del presidente Javier Milei.

La canción que acompaña el video, difundido este viernes por Bullrich en la red social X (Twitter), es No me importa, del álbum No vayas a atender cuando el demonio llama, que Lali sacó en 2025. "Nunca fui lo que querían de mí y no me importa / Siempre están los que estuvieron ahí, el resto sobra", reza la letra. "Hace tiempo que no te puedo ver / Pero nada de eso puede borrarte", dice otro verso. "Y las cosas que me pueden decir ya no me importan / Ey, oh, acelero y voy, cuando quieran, saben dónde estoy", agrega el estribillo.

En el video, se puede ver a la jefa del bloque libertario trabajando en su escritorio junto a sus asesores. Lo difundió después de la maratónica sesión de este jueves en la que se aprobaron Inocencia Fiscal II y cambios a la ley de Biocombustibles, dos proyectos impulsados por el oficialismo.

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El gesto surge apenas horas después de que Bullrich protestara por los cambios en materia de Discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027, que según ella no fueron discutidos en la Mesa Política. En una entrevista, la senadora se quejó de que ese tipo de cambio sin aviso "resiente un poco las relaciones" con la oposición. "Quedás como un tonto o como alguien que los engañó", agregó en una entrevista matutina del jueves con Radio Rivadavia.

"No puede venir en un Presupuesto algo totalmente distinto a lo que veníamos charlando. Yo quiero ir a una Mesa Política donde las cosas se discutan", comentó por la tarde en diálogo con A24, mientras el Senado sesionaba. "Si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta", reprochó.

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Los gestos de Patricia Bullrich coinciden con un cambio en la percepción de la opinión pública sobre el gobierno de Javier Milei. El movimiento aparece en particular entre los votantes que la eligieron a ella en la primera vuelta de 2023, cuando fue candidata a presidenta del PRO, y luego apoyaron al libertario en el balotaje, alianza mediante. Apenas el 39% de los ciudadanos que votaron de esa forma siguen apoyando al gobierno de La Libertad Avanza, según la última encuesta de satisfacción política de la Universidad de San Andrés (ESPOP, septiembre 2026).

El desmarque de la senadora lleva varios meses: en las últimas semanas, Bullrich sonó el alerta por el impacto del programa económico libertario en los ingresos de los ciudadanos, que se refleja en el alto nivel de morosidad. Semanas atrás habló del "robo" de las altas tasas de interés, y luego pidió que los beneficios del RIGI lleguen a todos los sectores productivos de la Argentina. En los meses previos, la exministra de Seguridad fue la que más insistió, en público y en privado, para pedir la renuncia de Manuel Adorni a la jefatura de Gabinete por las denuncias de corrupción en su contra.

El enfrentamiento entre Javier Milei y Lali Espósito se remonta también a la campaña electoral de 2023: cuando el libertario fue el más votado en las PASO, la cantante publicó un tuit que decía sólo "qué peligroso, qué triste". El candidato se dedicó a agredirla en varias instancias, con apodos como "Ladri Depósito", y denunció su participación en shows públicos. "Entonces nos dimos cuenta que vos si para vivir del arte necesitás que te subsidie el Estado, no vivís del arte, vos sos un munipa a gran escala", argumentaba ya como jefe de Estado en 2025. La artista le respondió de formas más elípticas con canciones como Fanático y menciones en sus shows.

Qué dice la letra de No me importa, la canción de Lali Espósito que compartió Patricia Bullrich

No voy a vivir con miedo a nacer

Si voy a morir, que sea más tarde

No voy a parar por miedo a correr

Sé que quisieran poder controlarme

Hice todo lo que quería hacer

Soy todo lo que quiero ser de grande

Y aunque nada sea como era ayer

No voy a cambiar, por mucho que ladren

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué"

Cuando desespero, sé que estamos bien

Bien

Nunca fui lo que querían de mí y no me importa

Siempre están los que estuvieron ahí, el resto sobra

Y las cosas que me pueden decir ya no me importan

Ey, oh, acelero y voy, cuando quieran, saben dónde estoy

No estoy en la misma esquina que ayer

Pero todos saben dónde encontrarme

Y si ves mi cara en algún cartel

Es para ver orgullosa a mi madre

Hace tiempo que no te puedo ver

Pero nada de eso puede borrarte

Llevo mi lugar tatuado en la piel

Hice esta canción para no olvidarme

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué"

Cuando desespero, sé que estamos bien

Bien

Nunca fui lo que querían de mí y no me importa

Siempre están los que estuvieron ahí, el resto sobra

Y las cosas que me pueden decir ya no me importan

Ey, oh, acelero y voy, cuando quieran, saben dónde estoy

ff