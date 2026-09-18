Tomás Rebord cuestionó la inhabilitación perpetua de Cristina Kirchner: “No tiene ningún sentido”

Tomás Rebord analizó en +Perfil las novedades judiciales en torno a Cristina Kirchner, cuya defensa anunció que buscará revisar la condena firme en la causa Vialidad mediante un informe técnico que considera nueva prueba. La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, sentencia que quedó firme en junio de 2025.

“Lo que entiendo que está haciendo la estrategia judicial de Cristina es apelar a cortes internacionales, no para resolver la cuestión de la condena efectiva, sino para resolver uno de los agravantes”, planteó Rebord en su programa de +Perfil. La defensa recurrió en julio al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y pidió, entre otras medidas, suspender la inhabilitación mientras se analiza el planteo de fondo.

El cuestionamiento de Rebord a la inhabilitación

Rebord concentró su análisis en esa parte de la sentencia. “Hay algo que, bajo cualquier parámetro ideológico y político, es una atrocidad: nunca lo accesorio a una condena puede ser más grave que la condena”, sostuvo, dejando en claro que se trataba de su interpretación jurídica.

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“Cristina tiene seis años efectivos, pero para mí el problema realmente no es tanto ese. El problema es que se le impuso la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”, agregó. La sanción fue aplicada en el marco del artículo 174 del Código Penal y confirmada por la Cámara de Casación y posteriormente por la Corte Suprema.

El conductor insistió en su rechazo a esa consecuencia de la condena. “Eso no tendría ningún sentido con ningún expresidente o con ninguna persona, porque parece una cosa antigua, como el exilio del derecho romano”, afirmó.

“Es como un exilio romano. No es ni constitucional, ni conforme a derecho argentino, ni conforme a derecho internacional”, sostuvo Rebord. Esa afirmación corresponde a su posición jurídica: la Justicia argentina, en cambio, aplicó y ratificó la inhabilitación prevista por la legislación penal vigente.

La nueva estrategia de la defensa

La discusión aparece en momentos en que los abogados de Cristina Kirchner anunciaron un recurso de revisión. “Entiendo que ese es el principal punto que la defensa quiere discutir en el plano internacional”, señaló Rebord.

La defensa presentó un estudio según el cual el Grupo Austral de Lázaro Báez recibió el 0,85% de los fondos de una fuente de financiamiento de Vialidad analizada en el informe. “No voy a discutir la causa a Cristina. Lo que sí voy a discutir es la inhabilitación perpetua”, remarcó Rebord, mientras los abogados buscan incorporar esa documentación tanto al planteo internacional como al recurso local.

Desde sectores judiciales que intervinieron en el expediente cuestionaron, sin embargo, el carácter novedoso de ese material y sostuvieron que la información ya había sido considerada. “Tengo mucha desconfianza de que se aplique algo nacional por un orden internacional”, reconoció Rebord al evaluar las posibilidades concretas de la estrategia.

El poder y los límites de la vía judicial

Rebord también expresó una mirada política sobre la posibilidad de modificar la situación de la expresidenta. “No creo que tenga un horizonte muy auspicioso, salvo que cambie la política, que es lo único que importa”, sostuvo.

El conductor cerró su razonamiento volviendo sobre la diferencia temporal entre las dos sanciones. “Dijeron: nunca más vas a poder ser candidata. Es un accesorio, el accesorio de la pena no puede superarla. ¿Cómo va a ser seis años y nunca más algo?”, cuestionó.