En RDC analizaron la sorpresiva crítica de una aliada de Trump contra su política migratoria

Una sorpresiva crítica surgió dentro del propio Partido Republicano contra la política migratoria de Donald Trump: la representante por Florida María Elvira Salazar, de origen hispano y hasta ahora una estrecha aliada del presidente, cuestionó públicamente el alcance de la ofensiva contra la inmigración ilegal.

En la Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Norman Powell explicó el giro de Salazar y repasó sus antecedentes de respaldo a Trump. La legisladora difundió un aviso televisivo en el que advirtió que la política migratoria “ya se ha ido más lejos de lo pensado y que está afectando a los hispanos que se están sintiendo traicionados”.

El cuestionamiento de María Elvira Salazar a Trump

Powell destacó que Salazar mantuvo hasta ahora un vínculo político cercano con el presidente estadounidense. “Hasta ahora ha sido muy, muy cercana a Donald Trump”, señaló, y agregó que “ella ha votado prácticamente el 100% de las veces en el Congreso en favor de todas las medidas propuestas por Donald Trump”.

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El periodista también recordó el respaldo público de Trump durante la última elección de la legisladora. “Donald Trump, por ejemplo, la respaldó para la última elección”, indicó Powell, quien citó además un mensaje publicado por el presidente en Truth Social: “Ella nunca los defraudará”.

El impacto de la política migratoria en los hispanos

La nueva postura de Salazar recibió críticas desde el Partido Demócrata. Powell explicó que desde ese sector cuestionan que la representante no haya reaccionado antes frente a medidas impulsadas por los republicanos que, según esa interpretación, afectaban a la comunidad hispana.

“Los demócratas están muy enojados con ella”, sostuvo Powell. Y agregó que, desde ese sector, argumentan que “podría haber reaccionado mucho antes para frenar muchas leyes lanzadas por los republicanos que afectaban a los hispanos”.

El periodista también destacó un dato planteado por Salazar sobre las detenciones migratorias: “En julio pasado han sido detenidos en Estados Unidos 50 mil personas y sólo la mitad de ellas tenía algún tipo de antecedente delictivo”.

Powell vinculó ese dato con una de las prioridades declaradas por Trump: “Trump siempre ha dicho que la prioridad en este proceso anti-inmigratorio es sacar del país a los que tengan antecedentes penales”.

La respuesta de Homeland Security

Frente a las declaraciones de Salazar, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (Homeland Security) difundió un comunicado. “No habrá amnistía para los inmigrantes indocumentados”, resumió Powell al explicar la posición oficial.

El comunicado, según detalló el periodista, sostiene además que “los hombres y mujeres del servicio de inmigración están haciendo cumplir leyes aprobadas por el Congreso”.

Para Powell, el debate no se limita a las cifras de detenciones, sino también al modo en que son tratados los inmigrantes. “Yo creo que más que nada es el trato que se da a todos estos inmigrantes detenidos o no, es el trato que se le está dando en general y especialmente a los de origen hispano”.