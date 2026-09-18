“Una estabilidad atada con alambre”: Osvaldo Cornide cuestionó en RDEco el equilibrio de las cuentas públicas

Osvaldo Cornide cuestionó el modo en que se alcanzó el equilibrio de las cuentas públicas y advirtió sobre sus efectos sociales y productivos: “El equilibrio de cuentas se logró en base a sueldos miserables para los jubilados”, sostuvo. También señaló “una baja en el poder adquisitivo de los trabajadores”, además de cuestionar el destino de determinados recursos públicos.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Osvaldo Cornide y José Siaba Serrate expusieron miradas contrapuestas sobre el alcance del equilibrio fiscal, la evolución de la inflación y el impacto de las políticas económicas sobre la actividad. El debate también estuvo atravesado por el acceso al crédito, la situación social y las condiciones financieras de cara al escenario electoral.

Equilibrio fiscal, salarios y actividad económica

El empresario describió un escenario de fuerte contracción: “No pagando proveedores, problemas con los discapacitados, bueno, todo un cúmulo de cosas, retracción total de crédito accesible a la empresa”. En ese marco, definió la situación como “una estabilidad atada con alambre”.

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Cornide también puso el foco en la relación entre inflación y actividad económica. “La inflación se combate cuando usted lanza más bienes y servicios al mercado, entonces se estabiliza la producción con la demanda”, afirmó.

Siaba Serrate, en cambio, destacó los avances fiscales y monetarios alcanzados durante la actual gestión. “Se logró el equilibrio fiscal de caja, se logró a los 30 días, contra todo pronóstico”, señaló, y consideró que la reducción de la inflación constituye “un activo valioso”.

Inflación, crédito y los desafíos que vienen

El economista remarcó que la estabilidad fiscal no agota los problemas de la economía: “Por supuesto que la economía no es solamente eso”. A su vez, destacó medidas sociales implementadas desde el inicio de la gestión, entre ellas “un aumento muy importante de la asignación universal”.

Sobre la política monetaria, Siaba Serrate sostuvo que “claramente no ha financiado al Tesoro”, aunque consideró que puede haber sido “demasiado rígida”. También describió el cambio en la dinámica del crédito: “La economía se recuperó con mucha pujanza”, pero posteriormente apareció “un problema muy serio de cobranza, una mora”.

Riesgo país e incertidumbre electoral

En relación con el frente financiero externo, Siaba Serrate señaló mejoras en la calificación crediticia del país y la evolución del riesgo país. Sin embargo, advirtió que persiste la incertidumbre de cara a las elecciones.

“Hay toda una corriente de incertidumbre que se va a acrecentar de acá a la elección”, sostuvo, y concluyó que “todo eso hace muy difícil maniobrar esto”.