En RDEco analizaron por qué Argentina no aprovechó algunas ventanas para colocar deuda en el exterior

José Siaba Serrate cuestionó que el Gobierno no haya aprovechado determinadas ventanas para regresar al mercado internacional de deuda. “Ahí hay una actitud extraña”, sostuvo, y destacó la experiencia del ministro de Economía, Luis Caputo: “El Gobierno tiene al mejor colocador de deuda que ha tenido la Argentina en los últimos años, por varios cuerpos de distancia”.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Siaba Serrate analizó las oportunidades de financiamiento internacional que, según su mirada, el Gobierno dejó pasar y planteó la necesidad de revisar el diseño del programa económico. También participaron Ignacio Bongiovanni, quien se refirió al equilibrio fiscal, la inflación y la relación de los argentinos con el dólar.

Las oportunidades para volver al mercado internacional

El economista recordó la trayectoria de Caputo en los mercados y señaló que “el que está a cargo conoce el oficio”, aunque planteó interrogantes sobre las decisiones políticas que se toman en torno al financiamiento.

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Para Siaba Serrate, hubo oportunidades concretas que pudieron haberse aprovechado. “Ha habido por lo menos un par de oportunidades de colocar deuda y una que parecía el desenlace natural”, afirmó, en referencia al contexto regional y a la colocación realizada por Ecuador.

En su análisis, recuperar acceso al financiamiento internacional podría aportar margen de maniobra al programa económico. “Creo que más que ir medida por medida, creo que hay que revisar el diseño de todo el programa”, sostuvo, y agregó: “Sería muy útil tener espacio fiscal, además, para complementar este programa”.

El economista también destacó el desempeño de las empresas argentinas en los mercados: “YPF ha hecho una colocación excepcional de 1.200 millones de dólares”, con una operación que calificó como “sobresuscripta”. A partir de estos antecedentes, concluyó: “Hemos dejado pasar una oportunidad”.

Equilibrio fiscal, inflación y el desafío macroeconómico

Ignacio Bongiovanni coincidió con la idea de realizar eventuales modificaciones cuanto antes: “Si el Gobierno pudiera tomar algunas medidas en este momento, mejor sondearlas ahora en la economía que más cerca de las elecciones”.

El economista también destacó el equilibrio fiscal como uno de los principales cambios estructurales: “Ojalá que Milei reelija. Pero si no reeligiera, que quede el concepto que Milei dejó, equilibrio fiscal”.

Sobre la inflación, Bongiovanni marcó una diferencia con otros enfoques: “La inflación para mí sí es un fenómeno monetario. Es un fenómeno monetario pero su causa es fiscal”. Según explicó, “el Estado argentino gastó sistemáticamente más de lo que le ingresaba y ese déficit fue financiado con emisión monetaria”.

El dólar y la confianza en el peso

Finalmente, Bongiovanni vinculó la dolarización de los argentinos con la pérdida de confianza en la moneda local: “El argentino no va al dólar por amor al dólar. Es pánico al peso”.

En ese sentido, planteó como condición para una recuperación sostenida: “Tiene que tener una macro ordenada para que la gente pueda estar adentro”.