RDEco: Liliana Cardone analizó el impacto de las elecciones sobre el dólar y las inversiones

A medida que se aproxima un proceso electoral, la incertidumbre vuelve a influir sobre las decisiones de inversión y el comportamiento del dólar. Liliana Cardone describió el escenario actual y señaló que, por ahora, no observa una dolarización acelerada entre sus clientes.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, la especialista analizó el comportamiento de los ahorristas frente a las elecciones y las alternativas de inversión en dólares. Cardone también se refirió a los bonos argentinos, las obligaciones negociables y la diferencia de rendimientos según el plazo de vencimiento.

El dólar y la incertidumbre electoral

“Ante la duda y cuando ven que suben un poquito ya empiezan a correr al dólar”, explicó la especialista, aunque aclaró que actualmente “por ahora está tranquilo”. Según detalló, “los clientes siguen comprando dólares como siempre porque es la moneda por elección, pero sin tanta desesperación todavía”.

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Cardone vinculó este comportamiento con la proximidad de las elecciones y la volatilidad que suele acompañar estos procesos: “En todos los países previo a una elección hay incertidumbre porque no se sabe lo que viene, las medidas que van a adoptar los que vienen”.

En este contexto, también observó una mayor conciencia sobre la necesidad de invertir los ahorros: “Van comprando, van invirtiendo ya conscientes de que el dinero guardado no genera nada sino que pierde valor”.

Bonos argentinos y obligaciones negociables

Al analizar las alternativas de inversión dolarizadas, Cardone puso el foco en la marcada diferencia de rendimientos entre los bonos que vencen antes y después del próximo cambio de gobierno.

“En los bonos se ve muy claramente el corte de cambio de gobierno”, sostuvo, y explicó que un bono con vencimiento en 2027 puede ofrecer un rendimiento cercano al 4%, mientras que los instrumentos posteriores presentan tasas considerablemente mayores: “Todo lo que le sigue, 8, 9, 10, 11 por ciento”.

Para la especialista, los bonos de vencimiento más cercano concentran buena parte de la atención porque “son los que el gobierno nuevo va a tener que pagar en un principio”. En cambio, consideró que los títulos de más largo plazo generan otra percepción de riesgo.

Cardone también destacó el atractivo de las obligaciones negociables corporativas, que, según indicó, presentan rendimientos de entre 6% y 7%, dependiendo de la empresa. “Mis clientes, por supuesto, están muy invertidos en obligaciones negociables”, afirmó.

El perfil del ahorrista argentino

Finalmente, describió el perfil predominante del ahorrista argentino: “Generalmente el argentino es bastante conservador”, aunque recomendó que quienes estén dispuestos a asumir algo más de riesgo lo hagan “con algo seguro”.