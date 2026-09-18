El reclamo de Ignacio Bongiovanni por los impuestos en RDEco: “No se le puede pedir todo el esfuerzo fiscal al Estado Nacional”

En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Ignacio Bongiovanni señaló la tensión entre las tasas de interés y la necesidad de sostener el tipo de cambio: “Una manera de también de tener al dólar tranquilo es con unas tasas que sean atractivas, lo que pasa que eso también te enfría la economía”.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Bongiovanni analizó la relación entre el dólar, las tasas de interés y la actividad económica, y planteó la posibilidad de avanzar con una flexibilización cambiaria. También propuso revisar la carga tributaria y reclamó una mayor participación de provincias y municipios en el esfuerzo fiscal.

Dólar, tasas y flexibilización cambiaria

El economista planteó la posibilidad de avanzar gradualmente con una flexibilización cambiaria: “Terminar de quitar el cepo a las empresas para ver si este dólar que tenemos en torno a los 1500 es un dólar real, es un dólar de equilibrio o no”. También sostuvo que, en las condiciones actuales, “no tendría por qué tener una suba muy grande” del dólar.

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Para Bongiovanni, además, podría haber margen para aliviar la carga tributaria: “La gente tiene que también tener un poco de oxígeno” y sería necesario evaluar “alguna medida tributaria que dé un poco de respiro”.

A la vez, reclamó una mayor participación de provincias y municipios porque “no se le puede pedir todo el esfuerzo fiscal al Estado Nacional”.

La discusión por los impuestos y las pymes

Osvaldo Cornide cuestionó que la reducción de impuestos anunciada desde el Gobierno haya alcanzado efectivamente a las pequeñas y medianas empresas: “No, no les llegó a nada”.

También se refirió a la distribución de recursos entre los distintos niveles del Estado: “Una cosa es consecuencia de la otra”, sostuvo.

Producción, empleo y el debate sobre el modelo económico

Cornide sostuvo que el problema excede la cuestión tributaria y planteó una diferencia conceptual respecto de las causas de la inflación: “Milei ha planteado siempre que la inflación es un fenómeno monetario. La inflación no es un fenómeno monetario, es un fenómeno de estructura productiva”.

El dirigente empresario también cuestionó el impacto social de la situación económica: “El sacrificio es lo que está pasando, sí, que la gente no tiene para comer, que no llegue a fin de mes, que hay gente en la calle”.

Sobre la política industrial, reclamó un papel activo del Estado: “La nación tiene una expresión jurídica, que es el Estado. El Estado debe fijarse, bueno, es conveniente hacer tal cosa, no es conveniente hacer otra”.

También distinguió entre inversión productiva y especulación financiera: “El capital extranjero, cuando viene a poner una fábrica, nos hace más nación. El capital extranjero, cuando va a la timba, nos deteriora como nación”.

Fuerza Suma y su propuesta

Finalmente, Cornide explicó que Fuerza Suma busca instalar un espacio de debate y no competir electoralmente. “Es un movimiento de opinión que quiere concientizar sobre la necesidad de tres cosas: desarrollo económico, integral; la necesidad de un gobierno de unidad y transformación nacional; y doctrina social de la Iglesia”.